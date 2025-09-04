صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ منڈی : نامعلوم افراد کی فائرنگ، قاری عابد جاں بحق

  • پاکستان
نارنگ منڈی : نامعلوم افراد کی فائرنگ، قاری عابد جاں بحق

کالا شاہ کاکو/نارنگ منڈی(نامہ نگار، نمائندہ دنیا)تحصیل صدر سنی علماء کونسل اور انجمن شہریاں نارنگ کے رکن قاری عابد فاروقی نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے جاں بحق ہوگئے۔

بتایا گیا ہے کہ قاری عابد فاروقی موٹرسائیکل پر سوار ہوکر جا رہے تھے کہ گول چکر دیوان خاص شادی ہال کے قریب دو نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوگئے۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں لاہور میوہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ۔واقعے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے قاری عابد فاروقی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کرکے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔

