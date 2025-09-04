سیلابی صورتحال پر بریفنگ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)خاتون اول آصفہ بھٹو کو نواب شاہ سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، اس سلسلے میں اہم اجلاس نوابشاہ میں ہوا جس کے دوران ڈپٹی کمشنر شہید بینظیرآباد نے بریفنگ دی۔
اجلاس میں محکمہ آبپاشی، صحت اور ریسکیو 1122 کے افسران شریک ہوئے، اس موقع پر آصفہ بھٹو زرداری نے ہدایات دیں کہ سندھ میں داخل ہونے والے سیلابی ریلے کی کڑی نگرانی کی جائے ۔ انھوں نے کہا کہ ہائی رسک علاقوں کے افراد تک فوری رسائی اولین ترجیح ہے ، متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس قائم کیے جائیں۔