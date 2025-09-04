صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام سیاسی جماعتیں امن و امان پر توجہ د یں،سپریم کورٹ بار

  • پاکستان
اسلام آباد(آئی این پی)سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر میاں رؤف عطا نے کوئٹہ میں دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیا ع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوکر امن و امان پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔

صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میاں رؤف عطا نے سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگوکرتے ہوئے کہا بلوچستان میں ایک بہت ہی درد ناک واقعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں بدامنی کے حوالے سے حالات خطرناک ہیں، جب ایسی صورتحال ہو اس کے اثرات معاشرے کے ہر شخص پر پڑتے ہیں، ایسی صورتحال سے کاروبار متاثر ہوتا ہے۔

