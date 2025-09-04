ٹک ٹاکرسامعہ حجاب کو دھمکیاں دینے والا اسکا سابقہ منگیترنکلا، ضمانت منظور
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے، آئی این پی)ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کو مبینہ اغوا اور دھمکیاں دینے والا نوجوان اسکا سابقہ منگیتر نکلا۔۔۔
ٹک ٹاکر نے سوشل میڈیا پر جاری چہ مگوئیوں پر ردعمل دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ گرفتار شخص حسن زاہد اس کا منگیتر تھا مگر اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس سے اپنا رشتہ توڑ دیا تھا۔ دوسری طرف ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عامر ضیاء نے ٹک ٹاکر سمیہ حجاب اغوا کیس میں ملزم حسن زاہد کی درخواست ضمانت منظور کرنے کا تحریری حکم جاری کردیا، جس میں کہاگیا ہے کہ ملزم حسن زاہد کی 20 ہزار روپے کے مچلکوں کی عوض ضمانت منظور کی جاتی ہے ، ملزم اس کیس میں شامل تفتیش ہو،ملزم تھانہ شالیمار کے دوسرا مقدمہ میں 5 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ہے ۔ادھر ٹک ٹاکر ثناء یوسف قتل کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ حفیظ احمد نے مقدمے کا چالان مکمل کرکے سیشن کورٹ منتقل کر دیا۔ کیس کی ابتدائی سماعت آج سیشن جج ناصر جاوید رانا کریں گے۔