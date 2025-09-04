صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑیوں کی غیر قانونی نیلامی، رجسٹریشن ، 2کسٹمز افسر گرفتار

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور کی بڑی کارروائی، گاڑیوں کی جعلسازی سے نیلامی اور سمگل شدہ گاڑیوں کی رجسٹریشن میں ملوث محکمہ کسٹمز کے 2 افسر گرفتار کرلیے گئے۔

گرفتار ملزموں میں مریم جمیلہ اور نعیم رضا شامل ہیں۔ مریم جمیلہ محکمہ کسٹمز میں بطور ڈپٹی کلیکٹر اور نعیم رضا بطور اسسٹنٹ کلیکٹر تعینات ہیں۔ترجمان کے مطابق ملزموں نے دیگر ساتھیوں کی ملی بھگت سے کسٹمز آکشن کی جعلی آئی ڈیز بنائیں۔ گرفتار ملزم جعلی اندراج کرنے اور گاڑیوں کی جعلی طریقے سے ویری فکیشن کرنے میں بھی ملوث پائے گئے ۔ ملزم موٹر رجسٹریشن اتھارٹی اور پرائیویٹ پرسنز کی ملی بھگت سے فراڈ کر رہے تھے ۔ایف آئی اے کے مطابق تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر ملزموں کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ایف بی آر کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 1,909 گاڑیوں کی تفصیلات سسٹم میں اپ لوڈ کی گئیں، جن میں سے 103 گاڑیاں جعلی طریقے سے شامل کی گئیں۔ مزید یہ کہ 43 سمگل شدہ گاڑیوں کو ریکارڈ میں قانونی ظاہر کیا گیا۔تحقیقات کے دوران جعلی یوزر آئی ڈیز کا سراغ لگا لیا گیا ہے جبکہ اس اسکینڈل میں ملوث ڈپٹی کلیکٹر اور اسسٹنٹ کلیکٹر کو 9 جولائی کو معطل کیا جا چکا ہے ۔ ایف بی آر کی درخواست پر جے آئی ٹی بھی قائم کر دی گئی ہے ، جس میں ایف آئی اے ، کسٹمز اور انٹیلی جنس حکام شامل ہیں۔

