کراچی :27ہزار والدین کا بچوں کو پولیو قطرے پلانے سے انکار
کراچی(این این آئی)وفاقی وزیر صحت مصطفی کمال نے انکشاف کیا ہے کہ کراچی میں 27ہزار والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچا نے کے قطرے پلانے سے انکار کر رہے ہیں۔
بلدیہ ٹاؤن میں انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں مصطفی کمال نے کہا کہ کراچی میں پولیو کے انکاری کیسز کی بڑھتی تعداد پر وزیر اعظم ہر میٹنگ میں مجھ سے سوال کرتے ہیں۔انہوں نے انکشاف کیا کہ 40 فیصد انکاری کیسز ضلع شرقی کے گجرو، بلدیہ اور اتحاد ٹاؤن سے رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ شہر کے تمام اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی ایک بڑا خطرہ ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ہمارا کام والدین کو سمجھانا ہے ، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔