گندم کی نقل و حمل پر پابندی پالیسی کی خلاف ورزی ، فلور ملز مالکان
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)حکومت پنجاب کی جانب سے گندم اور آٹے کی بین الصوبائی نقل و حمل پر غیر اعلانیہ پابندی گندم سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی پالیسی کی خلاف ورزی اور غیر آئینی ہے ۔حکومت پاکستان دوسرے صوبوں کی توہین کر رہی ہے۔
ایسے سرکاری اقدامات ہمیشہ بحرانوں کی بنیاد بنتے ہیں۔حکومت پنجاب فوری طور پر پابندیوں کو ختم کرے ۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے چیئرمین ریاض اللہ خان نے بین الصوبائی نقل و حمل پر غیر اعلانیہ پابندیوں پر اپنا ردِ عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا گندم کی ڈی ریگولائزیشن کی پالیسی کی روح کے مطابق گندم اور آٹے کی خرید و فروخت اور نقل و حمل پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی۔اس کے بر عکس حکومت پنجاب نے صوبہ کے خارجی راستوں پر چیک پوسٹ بنا کر گندم اور آٹے کی دوسرے صوبوں کو ترسیل بند کر دی ہے ۔ملک میں غذائی ضروریات کے مطابق گندم کے ذخائر موجود ہیں، ان حالات میں ایسی پابندیاں سمجھ سے بالا تر ہیں۔گندم کی سرکاری خریداری گزشتہ دو سال سے بند ہے .حکومتی پالیسوں کی وجہ سے گندم کے کاشتکار بے حال ہیں ۔ ایسے اقدامات کے نتائج کا علم گندم کی کاشت کے وقت معلوم ہو جائے گا،صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان اور کسی حد تک صوبہ سندھ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کیلئے صوبہ پنجاب کی گندم پر انحصار کرتا ہے۔