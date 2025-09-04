صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر بہرہ مند تنگی مسلم لیگ ن میں شامل

  • پاکستان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر بہرہ مند تنگی نے مسلم لیگ ن میں شمولیت کا اعلان کردیا۔ سابق سینیٹر بہرہ مند تنگی نے مسلم لیگ (ن) میں باضابطہ شمولیت کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1981 میں پیپلز پارٹی سے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا۔۔۔

 پیپلز پارٹی  کی بنیادی رکنیت ختم ہونے کے بعد احتجاج نہیں کیا، فیصلے کو عزت سے قبول کیا،نواز شریف کے دل میں پاکستان، عوام اور اداروں کے لیے درد ہے ،امیر مقام اور مرتضیٰ جاوید عباسی کی قیادت دیکھ کر ن لیگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔بہرہ مند تنگی نے کہا کہ ن لیگ میں شمولیت کسی عہدے ،مطالبے یا سیٹ کے لیے نہیں کی،پارٹی ورکر کی حیثیت سے ن لیگ کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک کام کروں گا۔

