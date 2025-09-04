پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے شروع ہوگا، ایجنڈا جاری
لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی کا 30واں اجلاس آج جمعرات کو دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ اجلاس کی صدارت سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔
اجلاس کا آغاز تلاوتِ قرآن پاک، نعت اور قومی ترانے سے ہوگا، جس کے بعد محکمہ جنگلات، وائلڈ لائف اور فشریز سے متعلق سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایوان میں اراکین کے توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیے جائیں گے جبکہ تین تحریکاتِ التوا بھی زیر بحث آئیں گی۔ایوان میں سیلابی صورتحال پر عام بحث کا آغاز ہوگا اور اراکین اسمبلی اہم نوعیت کے عوامی معاملات بھی اٹھائیں گے ۔ پنجاب اسمبلی نے ایجنڈا جاری کر دیا۔