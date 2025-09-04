صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
سینئر افسر باہر نکلیں تو کرائم ختم ہو جا ئے ، لاہور ہائیکورٹ

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے چھ سال پہلے اغوا ہونے والی خاتون کی بازیابی کیلئے درخواست پر آئی جی پنجاب کو آج طلب کرلیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سینئر افسر باہر نکلیں تو کرائم ختم ہو جائے۔

چیف جسٹس عالیہ نیلم نے حمیداں بی بی کی درخواست پرسماعت کی تو سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ اور ڈی آئی جی انویسٹی گیشن ذیشان رضا سمیت دیگر افسر پیش ہوئے ۔سی سی پی او نے مغوی خاتون کی بازیابی کیلئے کئے گئے اقدامات بارے رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ کافی کوشش کی ہے اور مزید بھی کی جا رہی ہے۔ عدالت نے باور کرایا کہ ایسی خاتون نہیں جو تلاش نہ ہوسکے ۔ گھریلو خاتون ہے سی سی پی او نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی موبائل بھی نہیں جسے وہ استعمال کرتی ہو۔سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کے مطابق دو مرتبہ تفتیش مکمل ہوچکی ہے اور اب تیسری مرتبہ تفتیش کی جا رہی ہے ۔ عدالت نے باور کرایا کہ بظاہر لگتا ہے کہ آفس میں بیٹھ کر رپورٹیں لکھی گئیں، خاتون نے اپنی بیٹی کی بازیابی کیلئے عدالت سے رجوع کیا ۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ مغوی خاتون کے شوہر اور ساس کیخلاف 6 برس پہلے مقدمہ درج کیا گیا لیکن کوئی بازیابی نہیں ہوئی۔

