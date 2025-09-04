صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زلزلہ : پاکستان افغان مہاجرین کی بیدخلی روکے : اقوام متحدہ

  • پاکستان
زلزلہ : پاکستان افغان مہاجرین کی بیدخلی روکے : اقوام متحدہ

اسلام آباد، جنیوا(وقائع نگار،اے ایف پی)پاکستان نے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کیلئے 105 ٹن انسانی ہمدردی کی امداد روانہ کردی جبکہ اقوام متحدہ نے زلزلے کے باعث خراب صورتحال کے باعث پاکستان سے افغان مہاجرین کی بے دخلی روکنے کی اپیل کردی۔

نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ ٹیلی فون کال کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے امدادی سامان روانہ کیا اور کہاکہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں افغانستان کے برادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے ۔اقوام متحدہ کے ادارے کے پناہ گزین چیف نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ زلزلے سے تقریباً 1500 افراد کی ہلاکت کے بعد افغان مہاجرین کی اپنے ملک سے بے دخلی کو روکے ۔انہوں نے ایکس پرایک پیغام میں کہاکہ زلزلے سے مشرقی افغانستان میں 5لاکھ افراد متاثرہوئے ہیں ،حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان سے غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے منصوبے پر عمل درآمد روکنے کی اپیل کرتا ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

گوہر خان اور زید دربار کے ہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش

عاطف اسلم کی مداح کا سٹیج پر بے ہودہ ڈانس، ویڈیو پر تنقید

ہانیہ عامر کی آکسیجن ماسک کے ساتھ تصویر وائرل

60کروڑ کا تنازعہ، شلپا شیٹی کا اپنا ریسٹورنٹ بند کرنے کا اعلان

’’بی ٹی ایس ‘‘کے جنگ کک کا ذہنی عارضے میں مبتلا ہونے کا انکشاف

دی راک اپنی نئی فلم کے عالمی پریمیئر پر آبدیدہ، ویڈیو وائرل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak