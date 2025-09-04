زلزلہ : پاکستان افغان مہاجرین کی بیدخلی روکے : اقوام متحدہ
اسلام آباد، جنیوا(وقائع نگار،اے ایف پی)پاکستان نے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کیلئے 105 ٹن انسانی ہمدردی کی امداد روانہ کردی جبکہ اقوام متحدہ نے زلزلے کے باعث خراب صورتحال کے باعث پاکستان سے افغان مہاجرین کی بے دخلی روکنے کی اپیل کردی۔
نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ ٹیلی فون کال کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے امدادی سامان روانہ کیا اور کہاکہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں افغانستان کے برادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے ۔اقوام متحدہ کے ادارے کے پناہ گزین چیف نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ زلزلے سے تقریباً 1500 افراد کی ہلاکت کے بعد افغان مہاجرین کی اپنے ملک سے بے دخلی کو روکے ۔انہوں نے ایکس پرایک پیغام میں کہاکہ زلزلے سے مشرقی افغانستان میں 5لاکھ افراد متاثرہوئے ہیں ،حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان سے غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے منصوبے پر عمل درآمد روکنے کی اپیل کرتا ہوں۔