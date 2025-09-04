سیلاب کا عذاب اور مہنگائی کا طوفان ، حکومت کیلئے بڑاچیلنج
(تجزیہ:سلمان غنی) سیلاب کے عذاب اور مہنگائی کے طوفان نے حکومت کے لئے بڑا چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ ایک طرف سیلابی صورتحال نے ملک بھر میں تشویش کی لہر دوڑا رکھی ہے اور خصوصاً پختونخوا اور پنجاب بری طرح سے متاثر نظر آ رہے ہیں تو دوسری جانب مہنگائی کا طوفان دستک دیتا نظر آ رہا ہے اور منافع خور اور ذخیرہ اندوز اس پریشان کن صورتحال میں بھی اپنے مذموم عمل پر سرگرم نظر آ رہے ہیں اور سیلابی صورتحال کو جواز بناتے ہوئے اپنی مرضی سے ہی اشیائے ضروریات خصوصاً کھانے پینے کی اشیا سبزیوں پھلوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔
بڑا سوال یہ کھڑا نظر آ رہا ہے کہ اگر حکومتیں اور انتظامی مشینری سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں متاثرین کی مدد و معاونت اور بحالی کے لئے سرگرم ہے تو پھر اشیائے ضروریات کی قیمتوں میں لگنے والی آگ کا ازالہ کون کر پائے گا اور یہ کون ہیں جنہوں نے سیلابی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پریشان حال مہنگائی زدہ عوام کو لوٹنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ۔ خصوصاً آٹا چینی چاول اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی نظر آ رہی ہیں۔اس وقت پنجاب اور سندھ میں خریف کی جو فصلیں کاٹنے یا پکنے کے قریب ہیں ان میں چاول خاص طور پر سندھ وسطی پنجاب میں مکئی کے علاقوں میں پکنے کے قریب ہے اور فصلوں اور سبزیوں کی فروخت سپلائی بارے راستے متاثر ہونے سے بھی بحران میں شدت کا امکان ہے لہٰذا صوبائی حکومتیں اشیائے ضروریات خصوصاً خوراک و دیگر اجناس پر نظر رکھیں انہیں فوری طور پر اس صورتحال پر توجہ دینا ہوگی اور شہریوں کی روزمرہ ضروریات کا احساس کرتے ہوئے پلاننگ ممکن بنانا پڑے گی کہ شہریوں کی ضروریات کو کیسے پورا کیا جا سکے گا۔
ذخیرہ اندوزوں منافع خوروں کی سرگرمیوں کا نوٹس لے کر اوپن مارکیٹ میں اشیا کی دستیابی بھی یقینی بنائی جائے اور قیمتوں پر کنٹرول بھی نظر آنا چاہئے ، سڑکوں اور پلوں کی ہنگامی مرمت ممکن بنائی جائے تاکہ سبزیاں اور اشیا منڈیوں تک پہنچ سکیں اور اگر گندم چاول کے بحران کا خدشہ ہے تو عالمی اداروں اور دوست ممالک سے ان کی فراہمی ممکن بنائیں ،قیمتوں کی نگرانی کا خصوصی بندوست کیا جائے کیونکہ اگر بروقت یہ اقدامات نہ کئے گئے تو مہنگائی کا طوفان ملک گیر بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے بلاشبہ حکومت اس کے ادارے متاثرہ علاقوں میں کام کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن حکومت کو اپنی توجہ شہروں میں سبزیوں اور اشیائے ضروریات کی قیمتوں پر بھی مرکوز رکھنا ہو گی۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے میں مزید بارشوں کا خدشہ ہے پانی کے ریلے جوں توں آگے بڑھتے جائیں گے یہ ضرور گھرانوں کو بے گھر کرتے ہوئے تباہی سے دوچار کریں گے ان کے لئے خوراک و اشیائے ضروریات کا مسئلہ پیدا ہوگا۔کسان تنظیموں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایران اور افغانستان سے سبزیوں پھلوں کی درآمد پر ٹیکس ختم کیا جائے تاکہ بروقت ان ممالک سے ضرورت کے مطابق سبزیاں اور پھل منگوائے جا سکیں۔وزیراعلیٰ مریم نواز کو چاہئے کہ ابھی سے اس حوالہ سے حکمت عملی طے کی جائے ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے کہ عوام کو مناسب قیمتوں پر اشیا ملیں تاکہ سیلاب کے ساتھ کوئی نیا بحران طاری نہ ہو ایسا نہ ہو کہ سیلابی صورتحال پر قابو پاتے پاتے ایک ایسا نیا بحران جنم لے لے جس پر قابو پانا مشکل ہو جائے۔