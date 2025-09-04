کمانڈر ترک فضائیہ کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر) ترک فضائیہ کے کمانڈر نے پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ جنگ کے تجربات سے آپریشنل استفادہ کی اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔
ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل ضیاء کمال کادیوگلو کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کے دفاعی وفد نے ایئر ہیڈ کواٹرز کا دورہ کیا اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی کی بدلتی صورتحال، دفاعی تعاون میں پیشرفت اور جدید عسکری شعبوں میں مشترکہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ تربیت، فضائی مشقوں اور ملٹی ڈومین آپریشنز سمیت متعدد شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔