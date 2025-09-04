الیکشن لوٹ کرقائم کیا گیا نظام سسکیاں لے رہا :اپوزیشن
راولپنڈی، اسلام آباد(خبر نگار، مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں)تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجا نے کہا کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن لوٹ کر قائم کیا گیا مصنوعی نظام اب سسکیاں لے رہا ہے، یہ انسان اور غریب دشمن نظام اب گرنے والا ہے۔
خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں اپوزیشن رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران سلمان اکرم راجا کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں لوگ بے یارو مددگار اور بے بس ہیں، پورا ملک اس وقت سیلاب کی زد میں ہے ۔پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ منصوبہ سازوں کو کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، اب بھی وقت ہے ، قوم کو ساتھ لے کر چلو، سچ کو اپنائو اور حقیقت کو سمجھو اور تسلیم کرو۔ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائیکورٹ کے ججز کے 2 خطوط آئے ہیں، جو ایک داستان بیان کرتے ہیں کہ اس ملک میں عدلیہ کی حالت کیا ہے ، کس طرح اعلیٰ عدلیہ کو مفلوج کردیا گیا ۔انہوں نے مزید کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ پر حملہ ہوا ہے ، اس نے اس ملک سے عدل وانصاف کا تصور ختم کردیا ۔سلمان اکرم راجا نے مزید کہا کہ بلوچستان میں سردار اختر جان مینگل کے قافلے پر حملہ افسوسناک ہے ۔
علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ 1947ء میں بننے والا پاکستان 1971ء میں ٹوٹ گیا،ہمارا آئین 1973ء میں بنا، 1973ء میں بننے والے آئین میں طے پایا کہ تمام لوگ اکٹھے رہیں گے ۔، آج فیصلہ کیا جائے کہ اگر ہمیں متحد رہنا ہے تو آئین و قانون کو تسلیم کرنا ہوگا۔اسد قیصر نے کہا کہ اختر مینگل کے جلسے میں ہونے والے واقعے کی ہم مذمت کرتے ہیں، ملک اس وقت نیشنل ڈیزاسٹر سے گزر رہا ہے ۔زبیر عمر نے کہا کہ وزیراعظم نے چین میں تقریر کی ہے کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے ایک روپے کی کرپشن نہیں ہوئی، وزیراعظم نے بین الاقوامی سطح پر جھوٹ بولا، اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ میں واضح ہے کہ 300 ارب کی کرپشن ویٹ سکینڈل میں ہوئی۔مصطفی نواز کھوکھر نے کہا کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز جب کہیں گے عدلیہ آزاد نہیں تو میں اور آپ کہاں جائیں گے ؟ہم ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے جس میں افتخار چودھری سے فائز عیسیٰ تک کے دور کا پیپر جاری کریں گے۔