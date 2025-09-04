صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مارخور کے شکار کا 10 کروڑ روپے میں مہنگا ترین پرمٹ نیلام

  • پاکستان
مارخور کے شکار کا 10 کروڑ روپے میں مہنگا ترین پرمٹ نیلام

گلگت(آئی این پی)گلگت بلتستان میں ٹرافی ہنٹنگ کے تحت جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے ہونے والی لائسنس کی نیلامی میں پاکستان کے قومی جانور مارخور کی 10 کروڑ کی تاریخی بولی لگی ہے۔

نیلامی کی تقریب گلگت میں فاریسٹ، پارکس اینڈ وائلڈ لائف کمپلیکس میں منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں منتظمین اور شکاریوں نے شرکت کی، اس موقع پر شکار سیزن 26-2025 کے لیے 118 جانوروں کے شکار کے پرمٹس کی نیلامی کی گئی، جن میں 4 استور مارخور، 100 ہمالیائی آئی بیکس اور 14 بلیو شیپ کے شکار کے پرمٹس شامل ہیں۔استور مارخور کے شکار کا سب سے مہنگا پرمٹ شکار سفاریز کے مالک نے 3 لاکھ 70 ہزار ڈالر کی بولی لگا کر نانگا پربت کنزروینسی ایریا کے لیے حاصل کیا، جو اب تک مارخور کے شکار کے حوالے سے دنیا کا سب سے مہنگا پرمٹ قرار دیا جا رہا ہے ، دوسرا پرمٹ 2 لاکھ 86 ہزار ڈالر میں فروخت ہوا، جبکہ باقی 2 پرمٹس 2 لاکھ 70 ہزار اور 2 لاکھ 40 ہزار ڈالر میں نیلام ہوئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

جعلی خلاباز نے محبت کا جھانسہ دیکر لاکھوں روپے ہڑپ لیے

محبوبہ کے فون نہ اٹھانے پر عاشق نے گاؤں کی بجلی کاٹ دی

سمارٹ واچز کو بیٹریوں سے چھٹکارا دلانے والا مٹیریل تیار

مراکش میں لمبے کانٹوں والا ڈائنوسار دریافت

کراچی سے بڑا برفانی تودہ 40سال بعد ختم ہونے کے قریب

چکنائی والے کھانے بچوں میں دمے کا باعث بن سکتے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak