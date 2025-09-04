پارٹی انتشار کا شکار، مجھ پر تنقید کرنیوالے بے شرم، گنڈا پور
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں)وزیراعلی ٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے پی ٹی آئی میں سینیٹ الیکشن میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ہونے والی تنقید پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔
پشاور میں اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں میرا کیا کام، سینیٹ الیکشن میں ڈرامہ کیا گیا مجھ پر تنقید کی گئی جبکہ ہم خان کے حکم پر عملدرآمد کرتے ہیں کیونکہ یہ پارٹی اُن کی ہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ میری خان سے ملاقات کرانے نہیں دی جارہی تاکہ میرا خان سے رابطہ نہ ہو، ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہورہا ہے اور پارٹی تقسیم ہورہی ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ پارٹی تقسیم نہ ہو۔علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینے والے ہمارے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں اور وہ کامیاب ہورہے ہیں۔وزیراعلیٰ کے پی نے کہا کہ خان کی طرف سے سینیٹ امیدواروں کے نام آئے ، جس پر کتنے لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے خان نے نام نہیں دئیے بعد میں عمران خان نے خود نام دینے کی تصدیق کی تو پھر تنقید کرنے والوں میں سے کسی نے معافی نہیں مانگی۔انہوں نے کہا کہ کسی بے شرم نے نہیں کہا میں معافی مانگتا ہوں، بے شرمی والا کام یہی ہے کہ میں ڈھیٹ بن جاؤں کچھ بھی کہہ دوں اور ثابت بھی نہ کر سکوں۔اپنے ویڈیو بیان میں وزیراعلٰی گنڈاپور نے کہا کہ افغانستان میں زلزلے سے متاثرہ افراد کو اپنے صوبے میں علاج فراہم کریں گے ۔وزیراعلٰی کے پی نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، زلزلہ متاثرین کے لئے ادویات اور دیگر سامان افغانستان بھیج دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ جن مریضوں کو علاج کی ضرورت ہے انہیں خیبر پختونخوا میں علاج فراہم کریں گے ، اگر افغان حکومت کو میڈیکل ٹیموں کی ضرورت ہے تو ٹیمیں بھیجنے کیلئے تیار ہیں۔وزیراعلٰی کا کہنا تھا کہ افغان حکومت سے رابطے میں ہیں اور ہر قسم کے تعاون کیلئے تیار ہیں۔