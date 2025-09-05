سپر فلڈ: فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت
کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3لاکھ 22 ہزار 770 کیوسک اور اخراج 3 لاکھ 95 ہزار 208 کیوسک ہے۔
پنجاب سے پانی کی آمد میں مزید 3روز لگنے کا امکان ہے اور وہاں سے توقع سے کم پانی پہنچ رہا ہے ، اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے ایک بار پھر 5 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا پاکستان کی طرف چھوڑا گیا ہے ۔پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ سپر فلڈ کے بارے میں فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہے ، کیونکہ حالات میں ہر روز تبدیلی واقع ہو رہی ہے ، فی الحال کسی کٹ کی ضرورت نہیں ہے ،سپر فلڈ کی صورت میں پانی روکنے کی کوشش مناسب نہیں ہوگی،سندھ اور پنجاب کے وزرائے آبپاشی مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی نیت کبھی بھی پاکستان کے حق میں نیک نہیں رہی، وہ ہمیشہ جارحیت پر مائل رہا ہے اور آج بھی آبی جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے ، ہمیں ہر پہلو سے اپنی تیاری مکمل رکھنی ہوگی۔