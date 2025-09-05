صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کریں

  • پاکستان
سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کریں

لاہور (اے پی پی) چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی نے مخیر افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔

قرآن و سنت کی روشنی میں مصیبت سے دوچار افراد کی مدد کرنا ہمارادینی اورقومی فریضہ ہے ۔سیلاب متاثرہ علاقوں میں ہزاروں خاندان کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ انہوں نے جامعہ نعیمیہ کے زیراہتمام عیدمیلاد النبیؐ کے سالانہ جلوس سے خطاب کرتے ہوئے کہا متاثرہ علاقوں میں ریاستی اداروں کی امدادی سرگرمیاں قابلِ قدر ہیں۔نبی کریم ؐکی ولادت باسعادت کے موقع پراہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ا س موقع پر ڈاکٹر راغب نعیمی کی زیرقیادت جلوس کا آغازجامعہ نعیمیہ سے ہواجو گڑھی شاہو،کوئین میری کالج روڈ،لاہورپریس کلب،پولیس لائنز سے گزرتاہوا دربار حضرت بی بی پاکدامن ؒپر اختتام پذیر ہوا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

فِن لینڈ میں دنیا کی سب سے بڑی سینڈ بیٹری نصب

آج کے نوجوان پہلے سے زیادہ ناخوش ہیں:تحقیق

گواٹیمالا میں مایان تہذیب کا گمشدہ شہر دریافت

نازیوں کی لوٹی ہوئی تاریخی پینٹنگ ارجنٹائن سے برآمد

سموسے نہ لانے پر بیوی نے شوہر کی دُرگت بنا ڈالی

پالتو طوطے کا کم وقت میں رنگوں کی شناخت کا ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
Dunya Bethak