سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کریں
لاہور (اے پی پی) چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی نے مخیر افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔
قرآن و سنت کی روشنی میں مصیبت سے دوچار افراد کی مدد کرنا ہمارادینی اورقومی فریضہ ہے ۔سیلاب متاثرہ علاقوں میں ہزاروں خاندان کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ انہوں نے جامعہ نعیمیہ کے زیراہتمام عیدمیلاد النبیؐ کے سالانہ جلوس سے خطاب کرتے ہوئے کہا متاثرہ علاقوں میں ریاستی اداروں کی امدادی سرگرمیاں قابلِ قدر ہیں۔نبی کریم ؐکی ولادت باسعادت کے موقع پراہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ا س موقع پر ڈاکٹر راغب نعیمی کی زیرقیادت جلوس کا آغازجامعہ نعیمیہ سے ہواجو گڑھی شاہو،کوئین میری کالج روڈ،لاہورپریس کلب،پولیس لائنز سے گزرتاہوا دربار حضرت بی بی پاکدامن ؒپر اختتام پذیر ہوا۔