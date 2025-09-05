سیلاب :عوام احتیاطی ہدایات پر عمل کریں
نواب شاہ (نمائندہ دنیا ) خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے ایس ایم بند کے دورے کے موقع پر عوام سے سیلاب سے بچاؤ کی احتیاطی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواب شاہ کے لوگ اس مشکل وقت میں اکیلے نہیں ہیں۔
گھروں، کھیتوں، مویشیوں اور قیمتی جانوں کو بڑھتے پانی سے محفوظ رکھنا ایک بڑا چیلنج ہے ، لیکن ہم سب مل کر اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ ایس ایم بند کے مد بنگلہ اور مد منگلی پوائنٹ پر سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جاری انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے نشیبی علاقوں کے رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں اور انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی انخلا کی ہدایت کو لازمی طور پر تسلیم کریں۔