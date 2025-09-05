شہباز شریف کی چینی وزیراعظم سے ملاقات،سی پیک فیز ٹو اور 5نئے کوریڈور قائم کرنیکا فیصلہ:گوادر بندرگاہ جلد فعال بنائی جائیگی
اسلام آباد،بیجنگ (نامہ نگار،اے پی پی) وزیراعظم شہبازشریف نے بیجنگ میں چینی ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات کی جس میں سی پیک فیز ٹو اور 5 نئے کوریڈورز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ گوادر بندرگاہ جلد از جلد فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
پاکستان اور چین نے زراعت ،الیکٹرک وہیکلز ،شمسی توانائی،صحت، کیمیکل وپیٹرو کیمیکلز، آئرن اور سٹیل سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور سرمایہ کاری کے لئے 8 ارب 50 کروڑ ڈالر مالیت کے مشترکہ منصوبوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کئے جبکہ دونوں رہنماؤں نے آئندہ سال سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ شایانِ شان طریقے سے منانے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے عوامی جمہوریہ چین کے وزیراعظم لی چیانگ سے ملاقات میں پاکستان کی علاقائی سالمیت، خودمختاری اور سماجی و اقتصادی ترقی کیلئے غیر متزلزل حمایت پر چینی قیادت اور قوم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی حکومت کی اصلاحات کی انتھک کوششوں کے امید افزا نتائج صرف چین کی بھرپور حمایت کی بدولت ہی ممکن ہوئے ہیں ۔
انہوں نے جلد ہی چینی کیپٹل مارکیٹ میں پانڈا بانڈز کی فراہمی کے پاکستان کے ارادے کا بھی اظہار کیا اور قراقرم ہائی وے اور ریلوے میں لائن1 کو دوبارہ ترتیب دینے اور گوادر پورٹ کے جلد فعال ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ وفود کی سطح پر بات چیت کے بعد چینی وزیر اعظم کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں پروقار ظہرانہ دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کیاگیاجس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے آئندہ سال پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ شایانِ شان طریقے سے منانے پر بھی اتفاق کیا اور جوائنٹ ایکشن پلان 29-2024 پر دستخط کو اہم سنگِ میل قرار دیا جس کے تحت پاکستان اور چین دہشت گردی کے خاتمے کیلئے مل کر کام کریں گے ، چین انسداد دہشت گردی صلاحیت بڑھانے میں مدد کریگا، پاکستان میں چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کی جائے گی۔
ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے ۔دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب بھی ہوئی جس میں دونوں وزرا ئاعظم نے شرکت کی۔پاکستان اور چین نے زراعت ،الیکٹرک وہیکلز ،شمسی توانائی،صحت، کیمیکل وپیٹرو کیمیکلز، آئرن اور سٹیل سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور سرمایہ کاری کے لئے 8ارب 50کروڑ ڈالر مالیت کی 21 مفاہمت کی یادداشتوں اورمعاہدوں پر دستخط کئے ۔ پاکستان چین بزنس ٹو بزنس دوسری سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین کا تعاون جلد پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرے گا، پاکستان کو چین کے تعاون، تجربات اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے ۔پاک چین دوستی سمندر سے گہری، لوہے سے مضبوط اور شہد سے میٹھی ہے ۔انہوں نے کہاکہ آج ہم سی پیک ٹو کی لانچنگ کیلئے تیار ہیں، سی پیک کی بدولت پاکستان میں زراعت اور صنعت بحال ہوئی۔ پاکستان مختلف شعبوں میں چین کے تجربات اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہا ہے ، آئی ٹی، اے آئی اور کان کنی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے خواہاں ہیں۔
خصوصی اقتصادی زونز میں چینی سرمایہ کاروں کیلئے پرکشش مواقع ہیں، پاکستان میں چینی باشندوں کی سکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے ، پاکستان چینیوں کیلئے اور چین پاکستانیوں کیلئے دوسرا گھر ہے ،چینی بہن بھائیوں کی سکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے ، چینی سرمایہ کاروں کے مسائل کے حل کیلئے ذاتی طور پر دستیاب ہوں گا، چین کے سرمایہ کاروں کیلئے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، چین کی بہت کم وقت میں شاندار ترقی ہمارے لئے رول ماڈل ہے ۔ پاکستان چین بی ٹو بی کانفرنس اور مفاہمت کی یادداشتوں پر عملدرآمد دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی کے لئے لانگ مارچ ہوگا،یہ لانگ مارچ پاکستان کو ایسے ملک میں تبدیل کر دے گا جہاں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی،جی ڈی پی ترقی کرے گی اور معیشت مضبوط ہوگی۔ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ہم آج شام سے ترقی کا لانگ مارچ شروع کریں گے اور اقتصادی ترقی کی منزل پہنچنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اس کے لئے انتھک محنت کریں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی شاندار لمحہ ہوگا اس مقصد کے لیے تمام حکومتی ادارے ، محکمے اور نجی شعبہ مل کر مکمل ہم آہنگی اور تعاون سے کام کریں گے ۔
شہباز شریف چین کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ۔بیجنگ کے کیپیٹل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیپلز پولیٹیکل کنسلٹیٹو کانفرنس کی بیجنگ میونسپل کمیٹی کی رکن ہین زیرونگ، چین میں تعینات پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی اور سفارتی عملے نے وزیراعظم کو الوداع کیا۔ قبل ازیں شہباز شریف سے چین کے وزیر صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی لی لی چینگ نے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کا مرکزی ستون قرار دیا اور اس کے فیز2میں اس کی مسلسل پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لی لی چینگ نے اس بات پر زور دیا کہ چین پاکستان کو ایک آہنی بھائی اور آل ویدر سٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنر سمجھتا ہے ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عطیات کے عالمی دن پر جاری پیغام میں کہاہے کہ پاکستان کی معاشرتی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستانی بلا رنگ و نسل اور بلا تعصب ہو کر دوسروں کی بے لوث مدد کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، عالمی سطح پر پاکستان کا نام سب سے زیادہ عطیات دینے والے ممالک میں شامل ہے ۔