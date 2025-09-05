سیلاب کی آڑ میں،آٹے ،روٹی کی قیمت نہیں بڑھا نے دینگے:مریم نواز
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہاہے کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی عوام سے دشمنی کے مترادف ہے ،سیلاب کی آڑ میں آٹے اور روٹی کی قیمت نہیں بڑھانے دینگے ۔
وزیراعلیٰ کی زیرصدارت خصوصی اجلاس میں گندم، آٹا اور روٹی کے نرخ برقرار رکھنے کے لئے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا گیا جبکہ فیڈ ملوں میں گندم کے استعمال پر پابندی اور دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ۔ پیرا کے ایس ڈی اوز کو گندم کی ذخیرہ اندوزی کے سدباب کے لئے خصوصی اختیارات تفویض کر دئیے گئے اور پیرا کو گندم کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لئے سخت قانونی کارروائی کا ٹاسک بھی دے دیا۔ وزیراعلیٰ نے سیلاب کی آڑ میں آٹے اور روٹی کے نرخ بڑھانے والوں کیخلاف ایکشن کی ہدایت کی، گندم کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو بھی فوری متحر ک کر دیا گیا۔
مریم نواز نے کہا روٹی کا نرخ 14 روپے اور 20 کلو آٹے بیگ کا نرخ 1810 روپے سے زائد بڑھنا نہیں چاہئیں ، سیلاب کی آڑ میں آٹے اور روٹی کے نرخ نہیں بڑھانے دینگے ۔بعدازا ں مریم نواز نے چوہنگ فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اوروہاں متاثرین میں گھل مل گئیں اوردلاسہ دیا،انہوں نے قائم عارضی کلاس روم کے بچوں سے گپ شپ کی، مختلف سوالات پوچھے ،بچوں سے شفقت کا اظہار کیا،وزیراعلیٰ نے خواتین اور بچوں کو تحائف دئیے ۔انہوں نے آشوب چشم میں مبتلا بچے کا فوری علاج اورفلڈ ریلیف کیمپ میں مقیم سب بچوں کی ہیلتھ سکریننگ کا حکم دیا۔ مریم نواز نے کہا پانی کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، گھر بنانے میں بھی مدد کرینگے ،فکر نہ کریں آپکے ساتھ ہیں اور ساتھ دینگے ۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیسن، ای سی جی، ایکسرے اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر لاہور نے بریفنگ دی۔