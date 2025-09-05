صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ، چیف جسٹس کا مجموعی کارکردگی پر اظہار اطمینان

  • پاکستان
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر) چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں مقدمات نمٹانے کی رپورٹ کے جائزے کے بعد مجموعی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے ، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا۔

جس میں سپریم کورٹ کے مختلف شعبوں کے حکام نے شرکت کی۔سپریم کورٹ سے جاری اعلامیے کے مطابق اجلاس میں بتایا گیا کہ بہتری کیلئے 89 ٹاسک مقرر کیے گئے تھے ، جن میں سے 30 ٹاسک کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں، 44 قسم کے اقدامات پر کام جاری ہے اور 14 تکمیل کے قریب ہیں۔ اجلاس میں مقدمات کو نمٹانے کی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا اور چیف جسٹس نے مجموعی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بتایا کہ بروقت انصاف کی فراہمی آئینی مینڈیٹ ہی نہیں اخلاقی ذمہ داری بھی ہے ،اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے آئندہ اجلاس سے پہلے ریفارمز کے تمام ٹاسک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
