ہائبرڈ نظام کا مطلب ملک میں آمریت ہے :جسٹس اطہر من اللہ
کراچی (سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ 1971 میں آزادی رائے پرپابندی نہ ہوتی تو ملک دولخت نہ ہوتا جبکہ ملک میں بنیادی حقوق بے معنی ہوچکے ہیں اور ہائبرڈ نظام کا مطلب آمریت ہے۔
آگے بڑھنے کے لیے آئین پرعمل کرنا ہوگا۔کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کا تحفظ کے موضوع سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا جب مجھے دعوت دی گئی تو میں انکار نہیں کرسکا کیوں کہ جب کوئی نوجوان مجھے کچھ کہے تو انکار نہیں کرسکتا، آج اگر کسی کو باہر ہلکا بھی شک ہے آئین کی بالادستی کا تو کراچی بار آکر ان نوجوانوں کو دیکھیں۔ ہمارا 77 سال کا نظام ایسا بن گیا ہے کہ 5 ججوں کا نام لوگ لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، جنہوں نے مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ دیا ہے جن میں جسٹس بچل، جسٹس ویلانی، جسٹس کونسٹنائن ،جسٹس بخش شامل ہیں۔انہوں نے کہا جب پی سی او آیا تو سپریم کورٹ کے 6 ججز نے حلف لینے سے انکار کردیا، ان میں سے 5 کا تعلق سندھ سے تھا، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے آئندہ چیف جسٹس بننا تھا، مگر انہوں نے اپنے حلف کو سامنے رکھتے ہوئے اصولی فیصلہ کیا۔ انکا کہنا تھا 77 سال کی عدلیہ کی تاریخ میرے لیے قابل فخر نہیں ہے ۔
یہاں 77 برس میں آئینی گورننس نہیں ، میں نے کئی فیصلوں میں لکھا کہ قانون کی بالادستی نہیں، ہمیں تسلیم کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے ، بحیثیت جج ہم نے جو حلف اٹھایا اسکے الفاظ ہم ہر صبح پڑھیں تو کوئی وعدہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھایا کہ ہم نے آئین کا دفاع کرنا ہے اور یہ کوئی احسان نہیں بلکہ ہمارے حلف کا حصہ ہے ۔ جس معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، پاکستان توڑنے کی بنیاد پاکستان بنتے وقت رکھ دی گئی تھی، بدقسمتی سے 77 برس سے یہ بھی ہمارا خواب رہا ہے ، ہم سب ٹھیک ہے دکھا کر خود کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔انہوں نے کہا منیر اے ملک نے کہا ہائبرڈ نظام ہے ، اس کا مطلب آمریت ہے ، آئینی گورننس نہیں، آگے بڑھنے کیلئے آئین پر عمل کرنا ہوگا۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار منیر اے ملک نے اس موقع پرکہا کئی ججز اپنی دیانت اور فیصلوں کی وجہ سے عزت کے مستحق ہیں، جن میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس بابر ستار اور جسٹس منصور شاہ نمایاں نام ہیں، ہم آئین پر یقین رکھتے ہیں اور عدالتوں میں اپنی جنگ لڑتے ہیں لیکن افسوس کہ آج پاکستان میں بار کونسلز بھی دباؤ اور مفادات کی سیاست میں الجھی ہوئی ہیں۔