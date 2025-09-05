صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواجہ آصف نے نئے صوبوں کی حمایت کر دی

  • پاکستان
خواجہ آصف نے نئے صوبوں کی حمایت کر دی

اسلام آباد(دنیا نیوز،اے پی پی)وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے نئے صوبے بنانے کی حمایت کرتے ہوئے اسے خوش آئند قرار دے دیا۔ خواجہ آصف نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سارے ملک میں نئے صوبے بنانے پر بحث ہو رہی ہے جو اچھی بات ہے۔

 قومی بحث کے بعد صوبوں سے متعلق فیصلہ ہونا چاہئے ، ساری دُنیا صوبے بناتی ہے ہمارے ملک میں بن جائیں گے تو کوئی مضائقہ نہیں ۔نئے صوبے بننے سے نچلی سطح پر سیاسی قیادت ابھرے گی ، نئے صوبے بننے سے ڈی سینٹرلائزیشن ہو جائے گی۔ قبل ازیں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ر ومانیہ کے سفیر ڈین سٹوئینسکو نے ملاقات کی۔ فریقین کے مابین دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے ، ماہرین کے باقاعدہ تبادلوں کافروغ اور دفاعی عملے کے درمیان بات چیت کو وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ خواجہ آصف نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگوکرتے ہوئے کہاکہ مری میٹنگ میں تسلسل کی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ محض کسی ذہن کی اختراع ہے جو میٹنگ میں موجود بھی نہیں تھا، یہ بات صرف میڈیا کی ایجاد ہے ۔ میٹنگ میں ملکی صورتحال پر غور کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ نواز شریف موجودہ نظام سے مطمئن ہیں کہ چیزیں درست سمت جا رہی ہیں، ،نواز شریف اپنے نظرئیے سے پیچھے نہیں ہٹے ،مریم نواز میرے لیڈر کی بیٹی ہے ، میری بیٹی ہے ، وہ ہماری پارٹی کا مستقبل ہے ، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے ،میراان سے کوئی اختلاف نہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

جاسوسی کا خدشہ :بیجنگ میں کم، پوٹن ملاقات کے بعد اشیا کی صفائی

ٹرمپ کی بھارت کو روسی تیل خریداری پر مزید پابندیوں کی دھمکی

چین نے سازش کرنے کا امریکی صدر کا الزام مسترد کر دیا

نیپال میں فیس بک، ایکس سمیت کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی

یوکرین پر روسی راکٹ حملے ، 2 امدادی کارکن ہلاک ،3زخمی

سویڈن کا خوراک پر ویلیو ایڈیڈ ٹیکس نصف کرنے کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
Dunya Bethak