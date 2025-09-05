خواجہ آصف نے نئے صوبوں کی حمایت کر دی
اسلام آباد(دنیا نیوز،اے پی پی)وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے نئے صوبے بنانے کی حمایت کرتے ہوئے اسے خوش آئند قرار دے دیا۔ خواجہ آصف نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سارے ملک میں نئے صوبے بنانے پر بحث ہو رہی ہے جو اچھی بات ہے۔
قومی بحث کے بعد صوبوں سے متعلق فیصلہ ہونا چاہئے ، ساری دُنیا صوبے بناتی ہے ہمارے ملک میں بن جائیں گے تو کوئی مضائقہ نہیں ۔نئے صوبے بننے سے نچلی سطح پر سیاسی قیادت ابھرے گی ، نئے صوبے بننے سے ڈی سینٹرلائزیشن ہو جائے گی۔ قبل ازیں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ر ومانیہ کے سفیر ڈین سٹوئینسکو نے ملاقات کی۔ فریقین کے مابین دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے ، ماہرین کے باقاعدہ تبادلوں کافروغ اور دفاعی عملے کے درمیان بات چیت کو وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ خواجہ آصف نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگوکرتے ہوئے کہاکہ مری میٹنگ میں تسلسل کی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ محض کسی ذہن کی اختراع ہے جو میٹنگ میں موجود بھی نہیں تھا، یہ بات صرف میڈیا کی ایجاد ہے ۔ میٹنگ میں ملکی صورتحال پر غور کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ نواز شریف موجودہ نظام سے مطمئن ہیں کہ چیزیں درست سمت جا رہی ہیں، ،نواز شریف اپنے نظرئیے سے پیچھے نہیں ہٹے ،مریم نواز میرے لیڈر کی بیٹی ہے ، میری بیٹی ہے ، وہ ہماری پارٹی کا مستقبل ہے ، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے ،میراان سے کوئی اختلاف نہیں ۔