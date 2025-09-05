حکومت نے درآمدی چینی کومارکیٹ میں نہیں آنے دیا:شاہد خاقان
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے ) سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جو حکومتیں عوام کی نمائندہ نہیں ہوتیں، وہ عوام کے بجائے اپنی جیب کا سوچتی ہیں۔
حکومت نے انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی زائد قیمت پر چینی خریدی اور اسے مارکیٹ میں نہیں آنے دیا جس سے عوام کو ریلیف نہیں مل سکا۔ چینی کی قیمت بڑھنے سے 3 سے 4 سو ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکل کر شوگر ملز مالکان کی جیبوں میں گئے ۔ حکومتی پالیسیوں کے باعث شوگر ملز مالکان کو اضافی فائدہ پہنچایا گیا اور مشروبات و دیگر فیکٹریوں کو مہنگی چینی خریدنے پر مجبور کیا گیا۔ اگر امپورٹ شدہ چینی مارکیٹ میں آتی تو عوام کو فائدہ ہوتا۔سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ایک سال میں چینی کی قیمت میں 50 فیصد اضافہ ہوا اور آج بھی ایک ارب روپے یومیہ عوام کی جیب سے شوگر ملز مالکان کو جا ر ہے ہیں ۔ کابینہ کی شوگر مانیٹرنگ کمیٹی سمیت 7 سے 8 کمیٹیاں ہونے کے باوجود چینی کی قیمت پر قابو نہیں پایا جا سکا۔شاہد خاقان نے کہا کہ جب ملک میں چینی کی مقدار کم تھی تو اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی۔ چینی 200 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے ۔ چینی کی قیمت میں ہر ایک روپے اضافے سے عوام کی جیب سے 7 ارب روپے نکل جاتے ہیں۔ حکومت نے سیلز ٹیکس پر چھوٹ بھی دی لیکن چینی مارکیٹ میں دستیاب نہ ہو سکی۔ کوئی ریٹیلر 185 روپے میں خریدی گئی چینی 175 روپے میں نہیں بیچ سکتا، اسی لیے مارکیٹ میں چینی نایاب ہو گئی ہے ۔