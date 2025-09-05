بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کا 8 ستمبر کو ہڑتال کا اعلان
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)کوئٹہ میں دو ستمبر کو سریاب روڈ پر ہوئے خودکش حملے کے خلاف سیاسی جماعتوں نے 8 ستمبر کو صوبے بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کردیا۔
اس بات کا اعلان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل، نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل کبیر محمد، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اصغر اچکزئی، تحریک انصاف کے صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علامہ ولایت حسین جعفری نے کوئٹہ میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا ۔محمود اچکزئی نے کہا کہ شاہوانی سٹیڈیم کے قریب خودکش حملہ انسانیت کے قتل کے مترادف ہے ، بلوچستان پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے لیکن یہاں کے وسائل پر مقامی لوگوں کا اولین حق تسلیم کیا جائے ۔سردار اختر مینگل نے کہا کہ یہ دھماکا سیاسی جدوجہد کو دبانے کی سازش ہے لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے ۔انہوں نے تاجروں، ٹرانسپورٹرز اور دیگر شعبوں سے 8 ستمبر کے احتجاج کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔نیشنل پارٹی کے کبیر محمد نے کہا کہ موجودہ اسمبلیوں میں عوام کے حقیقی نمائندے موجود نہیں اور بلوچستان کے ساحل اور وسائل وفاق کے حوالے کئے جا رہے ہیں ۔ داؤد شاہ کاکڑ نے کہا کہ دو ستمبر نے ظلم کی نئی تاریخ رقم کی اور فارم 47 کی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں،وزیراعلیٰ سرفراز بگٹی سمیت کابینہ کو مستعفی ہونا چاہیے ۔ رہنمائوں نے اعلان کیا کہ 8 ستمبر کے احتجاج کے بعد تمام جماعتیں مل کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گی۔