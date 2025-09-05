صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسجد اقصیٰ کا تحفظ پوری امت کی ذمہ داری:قاضی القضاۃ فلسطین

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ، سٹاف رپورٹر، اے پی پی) قاضی القضاۃ فلسطین ڈاکٹر محمود الصدقی عبدالرحمان الحباش نے کہا مسجد اقصیٰ کا تحفظ پوری امت کی مشترکہ ذمہ داری ہے ، اہل غزہ اپنی جانیں قربان کر رہے لیکن بیت المقدس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ۔

 ان  خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان علما کونسل کی فلسطین امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ محمود الصدقی عبدالرحمان الحباش نے مزید کہا فلسطینی ایک صدی سے صبر و استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں ، پاکستان اسلام اور امت مسلمہ کا سچا محافظ ہے اور امت مسلمہ کی نظریں پاکستان پر لگی ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے اپنے خطاب میں کہا فلسطین پوری دنیا کا مسئلہ ہے ، پاکستان کی حکومت اور عوام فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہیں، عالمی برادری اور سلامتی کونسل فلسطینیوں کو ان کا حق دلائے ، عالمی ضمیر اب جاگنا چاہیے ۔ پاکستان کی تمام حکومتوں کی پالیسی آزاد فلسطینی ریاست رہی ہے ۔ چیئرمین علما کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر موقف ہمیشہ دو ٹوک اور واضح رہا ، نیتن یاہو قاتل اور قابض ہے ، ہم غزہ کے مظلوموں کی حمایت جاری رکھیں گے ۔ ادھر گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے چیف جسٹس فلسطین کے ساتھ خصوصی نشست سے خطاب میں کہا کئی دہائیوں سے ارض فلسطین پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری خاموشی توڑے اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ جنگ بندی کر کے غزہ کے عوام کو تحفظ دیا جائے ۔ 

