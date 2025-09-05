صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری اور اعلیٰ تجارتی وفد پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کیلئے سرگرم

  پاکستان
لاہور(خبر نگار)پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور دوطرفہ سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھولنے کیلئے پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری اور تجارت کا اعلیٰ سطح کا وفد شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس اور دوسری پاکستان چین بی ٹو بی کانفرنس میں شریک ہوا۔

اہم کانفرنس میں وفاقی وزیر داخلہ  محسن نقوی، وفاقی وزیر برائے اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وفاقی وزیر برائے پٹرولیم علی پرویز ملک ، گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے اور انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ اہم ملاقاتیں کیں ۔ چیئرمین پنجاب سرمایہ کاری بورڈ محمد منتہا اشرف نے کہا کہ چین کی سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبے پاکستان کی اقتصادی ترقی کیلئے اہم کردار ادا کریں گے ۔ 

