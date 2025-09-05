صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیادہ صوبوں سے عام آدمی کے مسائل حل نہیں ہونگے: محسن لغاری

  • پاکستان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق صوبائی وزیر سردار محسن لغاری نے کہا ہے کہ پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ نئے صوبے بنانے کیوں ہیں، اس کامقصد کیا ہے ؟،ہم نے یہ طے کرنا ہوگا کہ نئے صوبے کس مقصد کیلئے بنانے ہیں۔

کیا ہم نے انتظامی امور پر بنانا ہے یا لسانی بنیادوں پر صوبے بنانا ہیں،میں خود چاہتاہوں کہ انتظامات کنٹرول کرنے کیلئے چھوٹے یونٹس زیادہ بہتر ہیں،زیادہ صوبے بنانے سے عام آدمی کے مسائل حل نہیں ہونگے ۔دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہربخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاور لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بغیر جمہوریت کا تصور نامکمل ہے ،اگر زیادہ صوبے بنابھی دیں تو ہم لوکل گورنمنٹ کے تحت لوگوں تک رسائی حاصل نہیں کرسکیں گے تو ڈسکنکٹ ویسے ہی رہے گا۔ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نے چھوٹے صوبے کتنے بنانے ہیں ،ان کی تعداد کیا ہونی چاہئے ،کونسا صوبہ کتنا بڑا ہونا چاہئے ،نئے صوبے بنانے کی باتیں بہت اچھی ہیں،مگر صوبے بنانے کیلئے کچھ طے بھی کرنا ہو گا،جب سے ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ختم کیا ہے لوگوں کے مسائل بڑھے ہیں،ایک عام آدمی گلی اور نالی کو ٹھیک کروانے کیلئے ممبر اسمبلی کے پاس آئے گا،گلی میں صفائی نہ ہونے کا گلہ بھی اسی سے کرے گا،جو ممبر پارلیمنٹ ہوگا وہ نالی، گلیوں کی صفائی کرتا رہے گا،زیادہ صوبے بنانے سے عام آدمی کے مسائل حل نہیں ہونگے ،یہ صرف پاور لوکل گورنمنٹ سسٹم سے حل ہونگے ،ہمیں اس سسٹم کو بحال کرنے پر زور دینا چاہئے ،نئے صوبے بنانے سے مزید مسائل پیدا ہوں گے ۔

