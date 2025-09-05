صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید میلاد النبیؐ کل، توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز، جلوس نکالے جائینگے

  • پاکستان
عید میلاد النبیؐ کل، توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز، جلوس نکالے جائینگے

لاہور،اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )پاکستان بشمول آزاد کشمیر میں کل ہفتے کو عید میلاد النبیؐ مذہبی جوش و خروش اور عقیدت سے منائی جائے گی۔

 دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21، 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ سیرت النبیؐ کے موضوع پر سیمینارز، کانفرنسز اور نعت کی محفلیں منعقد ہوں گی۔ پورے ملک میں جلوس نکالے جائیں گے ، لنگر تقسیم ہوگا، اور کیک کاٹے جائیں گے ۔ سرکاری اور نجی عمارتوں کے ساتھ ساتھ گلیوں و بازاروں کو بھی سبز جھنڈیوں اور برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے ۔ جلوسوں اور ریلیوں کے شرکا درود پاک کا ورد کریں گے ۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ محافل نعت و میلاد کا سلسلہ جاری ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

جاسوسی کا خدشہ :بیجنگ میں کم، پوٹن ملاقات کے بعد اشیا کی صفائی

ٹرمپ کی بھارت کو روسی تیل خریداری پر مزید پابندیوں کی دھمکی

چین نے سازش کرنے کا امریکی صدر کا الزام مسترد کر دیا

نیپال میں فیس بک، ایکس سمیت کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی

یوکرین پر روسی راکٹ حملے ، 2 امدادی کارکن ہلاک ،3زخمی

سویڈن کا خوراک پر ویلیو ایڈیڈ ٹیکس نصف کرنے کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
Dunya Bethak