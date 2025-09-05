پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں ،اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کردیا
لاہور(سیاسی نمائندہ)اپوزیشن نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر اعلیٰ سطحی پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کردیا، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر نے کہا اگر پارلیمانی کمیٹی نہ بنی تو اس معاملہ پر عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا۔
حکومت سیلاب متاثرین کے لیے کوئی اہم قدم نہیں اٹھا رہی جس کے نتیجے میں لاہور کے بعد جنوبی پنجاب کے متعدد اضلاع زیر آب آ گئے ہیں،پنجاب اسمبلی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی نے کہاکہ سیلاب کی تباہ کاریاں حکومتی ترجیحات میں شامل نہیں لاکھوں لوگ سیلاب سے بے گھر ہوئے مگر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب غیر ملکی دوروں میں مصروف رہے ، لاہور میں وفاقی وزیر کی کالونی روڈا کے چیئرمین کے مطابق این او سی کے بغیر غیر قانونی بنائی گئی تھی جس کے باعث بانی تحریک انصاف نے اس رہنما کو جماعت سے نکال دیا تھا، اپوزیشن کے چیف وہپ رانا شہباز کاکہنا تھاکہ جنوبی پنجاب کو سیلاب کے باعث شدید تباہی کا سامنا ہے ،گڑھ مہاراجہ ،جھنگ اور ملتان کے علاقے خطرناک صورتحال کا سامنا کررہے ہیں مگر حکومت اس سب سے بے خبر سیلاب متاثرین کے نام پر لوٹ مار کررہی ہے ، اپوزیشن رہنمائوں نے حکومتی اقدامات کو سیلاب میں گھرے عوام کی بحالی کے لئے ناکافی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو فنڈز اکٹھا کرنے کے لئے رہا کیا جائے ۔