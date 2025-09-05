صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریڈ 20،21کے 14افسر 2026میں ریٹائر ، نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
گریڈ 20،21کے 14افسر 2026میں ریٹائر ، نوٹیفکیشن جاری

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 14سینئر بیوروکریٹس کی ریٹائرمنٹ کے نوٹیفکیشنز جاری کر دئیے ۔ تمام افسران 2026 میں 60 برس کی عمر مکمل کرنے پر ملازمت سے سبکدوش ہوں گے ۔

نوٹیفکیشن کے مطابق گریڈ 21 کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری سہیل اختر 11 فروری 2026، آبی وسائل ڈویژن کے عادل اکبر خان 15 اپریل 2026، ایڈیشنل سیکرٹری کابینہ ڈویژن ثمر احسن 4 جون 2026، جوائنٹ سیکرٹری خزانہ ڈویژن صحبت علی تالپور یکم جنوری 2026، سندھ حکومت کے حافظ عبدالہادی 11 جنوری 2026، ممبر ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا بورڈ خان نواز 2 فروری 2026، او ایس ڈی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ارشد فرید خان 9 فروری 2026 اور جوائنٹ سیکرٹری پاور ڈویژن محمد ناصر خان 10 فروری 2026 کو ریٹائر ہوں گے ۔اسی طرح جوائنٹ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ثنا الاسلام 10 مارچ، مذہبی امور ڈویژن کے صاحب زادہ 26 مارچ، کابینہ ڈویژن کے ثنااللہ خان 19 اپریل، دفاعی پیداوار ڈویژن کے میر افضل خان 30 اپریل، سائنس و ٹیکنالوجی ڈویژن کے طاہر احسان 12 مئی اور قومی ورثہ ڈویژن کے مظفر علی برکی 3 جون 2026 کو ریٹائر ہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

فِن لینڈ میں دنیا کی سب سے بڑی سینڈ بیٹری نصب

آج کے نوجوان پہلے سے زیادہ ناخوش ہیں:تحقیق

گواٹیمالا میں مایان تہذیب کا گمشدہ شہر دریافت

نازیوں کی لوٹی ہوئی تاریخی پینٹنگ ارجنٹائن سے برآمد

سموسے نہ لانے پر بیوی نے شوہر کی دُرگت بنا ڈالی

پالتو طوطے کا کم وقت میں رنگوں کی شناخت کا ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
Dunya Bethak