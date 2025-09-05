گریڈ 20،21کے 14افسر 2026میں ریٹائر ، نوٹیفکیشن جاری
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 14سینئر بیوروکریٹس کی ریٹائرمنٹ کے نوٹیفکیشنز جاری کر دئیے ۔ تمام افسران 2026 میں 60 برس کی عمر مکمل کرنے پر ملازمت سے سبکدوش ہوں گے ۔
نوٹیفکیشن کے مطابق گریڈ 21 کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری سہیل اختر 11 فروری 2026، آبی وسائل ڈویژن کے عادل اکبر خان 15 اپریل 2026، ایڈیشنل سیکرٹری کابینہ ڈویژن ثمر احسن 4 جون 2026، جوائنٹ سیکرٹری خزانہ ڈویژن صحبت علی تالپور یکم جنوری 2026، سندھ حکومت کے حافظ عبدالہادی 11 جنوری 2026، ممبر ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا بورڈ خان نواز 2 فروری 2026، او ایس ڈی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ارشد فرید خان 9 فروری 2026 اور جوائنٹ سیکرٹری پاور ڈویژن محمد ناصر خان 10 فروری 2026 کو ریٹائر ہوں گے ۔اسی طرح جوائنٹ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ثنا الاسلام 10 مارچ، مذہبی امور ڈویژن کے صاحب زادہ 26 مارچ، کابینہ ڈویژن کے ثنااللہ خان 19 اپریل، دفاعی پیداوار ڈویژن کے میر افضل خان 30 اپریل، سائنس و ٹیکنالوجی ڈویژن کے طاہر احسان 12 مئی اور قومی ورثہ ڈویژن کے مظفر علی برکی 3 جون 2026 کو ریٹائر ہوں گے ۔