مہنگائی کا بھی سیلاب:آٹے،ٹماٹر،پیاز چاول اور دالوں کی قیمتیں بڑھ گئیں
اسلام آباد(مدثرعلی رانا)بڑے پیمانے پر سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات آنا شروع ہو گئے ،مہنگائی کاسیلاب کھانے پینے سمیت اشیائے ضروریہ کوبھی بہا لے گیا،ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں بڑا اضافہ ریکارڈ، رواں ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہی مہنگائی کی شرح 1 اعشاریہ 29 فیصد بڑھ گئی۔
ادارہ شماریات کی ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 5 اعشاریہ 07 فیصد کی سطح پر پہنچ گئی، رپورٹ کے مطابق مسلسل چوتھے ہفتے آٹے کا بیس کلو کا تھیلا مزید 465 روپے تک مہنگا ہو گیا جبکہ دیگر مہنگی ہونے والی اشیاء میں فوڈ آئٹمز بھی شامل ہیں، ایک ہفتے کے دوران مجموعی طور پر 23 اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئی ہیں، مہنگی ہونے والی اشیاء میں سب سے زائد فوڈ آئٹمز شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا464 روپے 94 پیسے مہنگا ہوا، ملک میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی اوسط قیمت 2294 روپے 62 پیسے تک پہنچ گئی جبکہ ٹماٹر 64 روپے 65 پیسے ، پیاز 6 روپے 32 پیسے ، باسمتی چاول 5 روپے 45 پیسے ،لہسن 8 روپے 3 پیسے ، دال مونگ 4 روپے 89 پیسے ، دال چنا 3 روپے 11 پیسے اوردال مسور 1 روپے 37 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 26 روپے 23 پیسے ، بیف 3 روپے 6 پیسے ، مٹن 48 روپے فی کلو مہنگا ہوا۔ گزشتہ ہفتے صرف 4 اشیاء سستی ہوئیں،کیلے 5 روپے 96 پیسے فی درجن، چینی 23 پیسے فی کلو سستی ہوئی جبکہ گزشتہ ہفتے 24 اشیاء کی قیمتیں مستحکم بھی رہیں۔ سیلاب کے باعث ایف بی آر کو 45 ارب روپے تک کا شارٹ فال آ چکا ہے ۔
وزارت خزانہ نے بھی خدشات ظاہر کیے ہیں کہ سیلاب سے مالیاتی پریشر اور متاثرہ علاقوں میں فوڈ سپلائی متاثر ہو سکتی ہے ، رواں مالی سال زرعی شعبے کی گروتھ کا ہدف حاصل نہ ہونے کا خدشہ ہے ۔ زراعت، انفراسٹرکچر، ٹیکس ریونیو متاثر ہونگے ، ابتدائی تخمینوں کے مطابق معاشی شرح نمو میں کمی اور بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو سکتا ہے ۔ ذرائع کے مطابق صرف سیلاب کے باعث ابھی تک 27 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس نقصان ہو چکا ہے ،سیلاب سے مجموعی طور پر 36 ارب روپے ٹیکس کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے ۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق پنجاب میں لاہور، گوجرانوالہ، ملتان، ساہیوال، سرگودھا سمیت 9 فیلڈ آفسز کی کلیکشن کم ہوئی، ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کیلئے ایف بی آر کو ستمبر کے دوران 1430 ارب روپے کے لگ بھگ اکٹھے کرنا ہونگے ۔ جولائی سے اگست تک ایف بی آر کیلئے 1700ارب روپے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، 1700کے ہدف کی نسبت ٹوٹل کلیکشن 1655 ارب روپے تک رہی۔
دریں اثنا وزیر خزانہ اورنگزیب کی زیر صدارت مہنگائی پر سٹیئرنگ کمیٹی کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں وزارت خزانہ، پاور ڈویژن، پٹرولیم ڈویژن اور وزارت قومی غذائی تحفظ کے سیکرٹریز، سٹیٹ بینک، شماریات بیورو اور ایس ڈی پی آئی کے نمائندے شریک ہوئے ، اجلاس میں ملک میں غذائی اجناس کی قیمتوں اور مارکیٹ صورتحال کا جائزہ لیا گیا، وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق کمیٹی میں حالیہ سیلاب سے غریب اور کم آمدنی والے طبقے پر اثرات پر غورکرتے ہوئے اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کی باقاعدہ مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا،کمیٹی نے گندم، چاول اور چینی کے ذخائر کا فوری جائزہ لینے کی ہدایت کی، حکومت کی طرف سے غریب گھرانوں اور متاثرہ علاقوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کا عزم ظاہر کیا گیا، کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبوں اور وفاقی اداروں کے ساتھ مل کر انتظامی اقدامات کی سفارشات تیار کی جائیں گی، کمیٹی نے اشیاکی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانے اور مہنگائی پر قابو پانے کیلئے ٹھوس تجاویز تیار کرنے کی ہدایت کی۔
لاہور،اسلام آباد،گوجرانوالہ(اپنے کامرس رپورٹر سے ،سٹاف رپورٹر،نمائندگان دنیا،مانیٹرنگ ڈیسک) دریائے چناب اور ستلج کے ریلے جنوبی پنجاب سے اب ہیڈ پنجند کی جانب گامزن ہیں اور اگلے دو سے تین دنوں میں یہ ریلے سندھ کے علاقوں میں داخل ہونگے ،جمعہ کے روز خانیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اونچے درجے کا سیلاب رہا،پنجاب میں اموات 51 ہوگئیں،39لاکھ افراد متاثرہیں، چناب میں دوسرا بڑا ریلا بھوانہ کی طرف بڑھ رہا ہے ،ستلج میں سیلاب سے عارف والا کے مزید دیہات زیرآب آگئے ۔تفصیلات کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے سیلاب چھوڑے جانے سے متعلق پاکستانی حکام کو آگاہ کردیا جس پر وزارت آبی وسائل نے فلڈ الرٹ جاری کردیا،حکام کا بتانا ہے کہ بھارت کی جانب سے آنے والے پانی کے ریلوں کے باعث دریائے ستلج میں ہریکے زیریں اور فیروزپور زیریں پر اونچے درجے کا سیلاب ہے ۔ڈائریکٹر جنرل پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے )پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے کہا پنجاب کے تین دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے ، اگلے 12 گھنٹے میں دوسرا ریلہ ہیڈ محمد والا پہنچ جائے گا، مون سون کے اگلے سپیل میں بارشوں سے سیلاب زدگان کی بحالی کا آپریشن متاثر ہوگا، اب تک سیلاب کے باعث 51 اموات ہو چکی ہیں، 39 لاکھ افراد اور 39 سو گاؤں متاثر ہوئے ہیں۔
یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے ، 14لاکھ 92 ہزار ایکڑ زرعی زمین سیلاب سے متاثر ہوئی ہے ،یہ آبی ریلے 1955 کے بعد کے سب سے بڑے ریلے تھے ، اور یہ اداروں کی کامیابی ہے کہ پنجاب میں بڑانقصان ہونے سے بچایا۔ دریائے ستلج میں اس وقت 3لاکھ سے زائد کیوسک پانی کا بہاؤ ہے ۔دریائے چناب نے سب سے زیادہ نقصان کیا، بروقت شگاف ڈال کرآبادیوں کو بچا یا گیا۔ بھارت میں دریائے راوی پر بنائے گئے مادھوپور ڈیم کے 4 پشتے ٹوٹنے سے پنجاب میں پانی داخل ہوتا رہے گا۔سب سے زیادہ بارش گجرات اورسیالکوٹ میں ہوئی، جبکہ خانیوال اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اونچے درجے کا سیلاب ہے ۔ادھر چنیوٹ کے نواحی علا قہ کے محلہ عاصم آباد کا رہائشی22سالہ نبیل احمد چناب کے سیلاب میں ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد تحصیل عارف والا کے مزید کئی دیہات اور بستیاں زیر آب آگئیں۔اس کے علاوہ بہاولنگر میں سیلاب کے باعث بہت سی بستیاں زیر آب ہیں ا ور ان بستیوں میں بچوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے ۔دریائے ستلج میں گنڈاسنگھ والاکے مقام پرپانی کابہا ؤ3لاکھ19ہزارکیوسک، سلیمانکی کے مقام پرپانی کا بہاؤ 1 لاکھ 42 ہزار کیوسک، پنجند ہیڈورکس کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ 10 ہزار کیوسک ہے ۔ایک ہفتہ کے دوران بھارت کی جانب دریاے چناب میں دوسرا بڑا ریلا گزر رہا ہے اور چنیوٹ کے مقام پر اس وقت 8لاکھ 55 ہزار کیوسک کا سیلاب بھوآنہ کی جانب ر واں دواں ہے ۔بھارتی آبی جارحیت کی وجہ سے قادرآ بادسے دریائے چناب میں اونچے درجے کا ریلا گزر رہا ہے ۔
سیلاب سے ضلع چنیوٹ کے 141 سے زائد دیہات زیر آب ہیں۔ٹھٹھہ ہشمت کا اور موضع ڈوم سے 25 افراد کو بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کردیا گیا۔دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ1لاکھ15ہزارکیوسک، خانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ2لاکھ5ہزارکیوسک ، قادرآباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2 لاکھ66 ہزار کیوسک ، ہیڈ تریموں کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ 31 ہزار کیوسک ۔دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر پانی کابہا73ہزار کیوسک ، شاہدرہ پر1لاکھ12ہزار کیوسک، سائفن پر1 لاکھ14ہزارکیوسک، بلوکی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہائو 1 لاکھ 44 ہزار کیوسک ، ہیڈ سدھنائی کے مقام پر پانی کا بہائو1 لاکھ 22 ہزار کیوسک ہے ۔سیلاب بتدریج سندھ کی جانب سے بڑھ رہا ہے جس کے پیش نظر سندھ میں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کچے کے علاقے سے ایک لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کردیا گیا ہے ۔ وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا دریا میں پانی کم ہو رہا ہے لیکن ہمیں 7 سے 9 لاکھ کیوسک سیلابی صورتحال کی تیاری کرنی ہے ، 8 ستمبر کو گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ عروج پر ہوگا لہٰذا سیلابی صورتحال کی تیاری، ریلیف کیمپس کا قیام اور عوام کے انخلا کو یقینی بنایا جائے ۔ترجمان واپڈا کے مطابق اس وقت تربیلا پر پانی کی آمد ایک لاکھ 87 ہزار 600 کیوسک اور اخراج ایک لاکھ 86 ہزار 300 کیوسک ہے ۔منگلا پر دریائے جہلم میں پانی کی آمد 43 ہزار 300 کیوسک اور اخراج 8 ہزار کیوسک ہے جبکہ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 2 لاکھ 39 ہزار400 کیوسک اور اخراج 2 لاکھ 34 ہزار 900 کیوسک ہے ۔نوشہرہ پر دریائے کابل میں پانی کی آمد 29 ہزار 800 کیوسک اور اخراج 29 ہزار 800 کیوسک ہے ۔
پی ڈی ایم اے نے مون سون بارشوں کے 10 ویں سپیل کے حوالے سے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے ،آج 6 سے 9 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کا امکان ہے ،بارشوں کا امکان لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ،نارووال، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، اوکاڑہ، ساہیوال، قصور، جھنگ، سرگودھا اور میانوالی میں ظاہر کیا گیا ہے ، جبکہ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور راجن پور میں بھی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے ۔جبکہ 7 سے 9 ستمبر کے دوران ڈیرہ غازی خان کی رودکوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے ۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں پہلے ہی سیلابی صورتحال درپیش ہے ، جبکہ بڑے شہروں میں ندی نالوں کے بپھرنے کا امکان موجود ہے ۔ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ صوبے کے تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ محکمے بشمول محکمہ صحت، آبپاشی، تعمیر و مواصلات، لوکل گورنمنٹ اور لائیوسٹاک کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے ۔محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے شہروں کراچی، تھرپارکر،مٹھی، اسلام کوٹ، نگرپارکر، چھاچھرو، ڈھلی، ڈیپلو، کلوئی، عمر کوٹ، میرپورخاص، سانگھڑ، خیرپور، شہید بینظیر آباد، مٹیاری، ٹنڈو الہ یار، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین سجاول، جامشورو، دادو، کشمور، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، شکارپور اور گھوٹکی میں بھی 9ستمبر تک اکثر مقامات پرتیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ۔کراچی میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے ۔جبکہ پنجاب میں گجرات کے گلی، محلوں سے تین دن بعد بھی پانی نہ نکالا جا سکا، مکانات، گاڑیاں، سڑکیں پانی میں ڈوبی ہیں،کشتیوں، ٹریکٹر ٹرالی پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جارہا ہے جبکہ دکانیں، بازار، تعلیمی ادارے ،دفاتر بند رہے ۔
دوسری جانب شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث ورکنگ بائونڈری اور بین الاقوامی سرحد پر بھارتی فوج کی 90 پوسٹیں پانی میں ڈوب گئیں جبکہ بھارتی باڑ کو بھی نقصان پہنچا ہے ،نیوز ایرینا انڈیا کے مطابق پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد پر 110 کلومیٹر سے زیادہ باڑ کو نقصان پہنچا ہے اور پنجاب اور جموں میں بی ایس ایف کی 90 پوسٹیں زیر آب آ گئی ہیں۔حالیہ سیلابوں نے پنجاب میں پاکستان سے لگنے والی سرحد پر تقریبا ً80 کلومیٹر اور جموں میں 30 کلومیٹر باڑ کو اکھاڑ دیا۔جموں میں تقریباً 20 بارڈر سکیورٹی فورس پوسٹوں کو نقصان پہنچایا۔ پنجاب میں بھی65 سے 67 پوسٹوں کو متاثر کیا۔مقبوضہ کشمیر میں دریائے جہلم کے پشتے میں شگاف پڑنے سے وادی کشمیر کے متعدد علاقے زیر آب آنے کی وجہ سے ہزاروں افراد کومجبور اًمحفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔پامپور کے علاقے زین پورہ اور سرینگر کے نواحی علاقوں تائیگان اور شالینا میں سیلابی پانی گھروں میں گھس گیا۔مقامی لوگوں کے مطابق جمعرات کی شب تین زورداردھماکوں کے بعددریائے جہلم کے پشتے ٹوٹنے کے بعد سیلابی پانی گلیوں، کھیتوں اور رہائشی علاقوں میں گھس آیا۔