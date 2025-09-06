جسٹس منصور کے چیف جسٹس سے 6سوالات
اسلام آباد( کورٹ رپورٹر ) سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے نئے عدالتی سال سے قبل چیف جسٹس کے نام ایک اور خط لکھ دیا ہے ، جس میں انہوں نے 8 ستمبر کو ہونے والی جوڈیشل کانفرنس کے ایجنڈے پر چھ اہم اور سخت سوالات اٹھائے ہیں۔
جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے تحریر کردہ خط سات صفحات پر مشتمل ہے ،خط میں تحریر کیا گیا کہ چیف جسٹس صاحب ! آپ کے بعد موسٹ سینئر جج ہونے کے ناطے ادارے کی ڈیوٹی کیلئے خط لکھ رہا ہوں،میں نے آپکو متعدد خطوط لکھے لیکن آپکی طرف سے نہ تحریری نہ ہی زبانی جواب ملا،8 ستمبر کو جوڈیشل کانفرنس میں عوامی سطح پر 6 سوالات کے جواب دیں،جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو کبھی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کیوں نہیں بلایا گیا؟ جبکہ 1980 کے قواعد میں ترمیم فل کورٹ میٹنگ کے بجائے سرکولیشن سے کیوں منظور کی گئی؟انہوں نے مزید پوچھا کہ اختلافی نوٹس پر انفرادی رائے کیوں لی گئی اور فل کورٹ مباحثہ کیوں نہیں ہوا؟ ججوں کی آزادی کے خلاف جنرل سٹینڈنگ آرڈر کیوں جاری ہوا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ میں کیوں نہ لگ سکیں؟۔اپنے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ عدالت آزاد ججوں کی ہوگی یا منظم قوت میں بدلی جا رہی ہے ؟خط میں مزید کہا گیا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس عدالتی کانفرنس کو ادارہ جاتی تجدید کا موقع سمجھیں گے ، ان سوالات کے جوابات دے کر اجتماعیت اور آئینی وفاداری کے اصولوں کی توثیق کریں گے ۔ان سوالات کے جوابات دے کر اجتماعیت اور آئینی وفاداری کے اصولوں کی توثیق کریں گے ،عوامی سطح پر آپ کا جواب ججز اور عوام کو اعتماد دے گا،آپ کا جواب یقین دلائے گا آپ کی ریفارمز شفاف اور آئین کیمطابق ہیں،یہ نہ سمجھیں یہ کوئی ذاتی متاثرہ یا رنجیدہ شخص کا خط ہے ،آپ کے دور میں سب سے زیادہ 3956مقدمات میں نے نمٹائے ،جبکہ آپ کے دور میں 35 رپورٹٹد فیصلے تحریر کر چکا ہوں،میں ایک ذمہ دار کے طور پر آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔