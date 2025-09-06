آئندہ برس مون سون کیلئے ابھی سے تیاری کی جائے:سیلاب زدگان کی بحالی تک کام جاری رکھیں گے:شہباز شریف
اسلام آباد(نامہ نگار،اے پی پی )وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے حالیہ بارشوں و سیلاب کے متاثرین کی بحالی ترجیح ہے ، ملک کے جنوبی حصوں میں دریاؤں سے ملحقہ علاقوں کے حوالے سے تیاری یقینی بنائی جائے ۔
جمعہ کو وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی ہر قسم کی معاونت کیلئے ہمہ وقت تیار ہے ۔لوگوں کے بروقت انخلا اور امدادی سرگرمیوں کی لمحہ بہ لمحہ نگرانی یقینی بنائی جائے ۔سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ایسے متاثرین جو نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ان تک مالی معاونت پہنچانے کیلئے کمیٹی قائم کی جائے ۔وزارت موسمیاتی تبدیلی آئندہ برس کی مون سون کیلئے ابھی سے تیاری کرے اور پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات بشمول موسلادھار بارشوں و سیلاب سے بچانے اور انکے نقصانات کو کم سے کم کرنے کیلئے دو ہفتے میں جامع لائحہ عمل پیش کرے ۔انہوں نے کہا این ڈی ایم اے ، پی ڈی ایم ایز، پاک فوج اور ریسکیو و ریلیف کے وفاقی و صوبائی اداروں کی لوگوں کے ریسکیو و ریلیف کیلئے کارروائیاں قابل تحسین ہیں۔اجلاس کو متاثرہ علاقوں میں نقصانات اور ریسکیو و ریلیف کی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ سیلابی ریلے کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔اجلاس کو بتایا گیا مون سون کا آخری سپیل ختم ہونے کے بعد متاثرین کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا ۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بجلی کے متاثرہ نظام میں سے 80 فیصد کو بحال کیا جا چکا ہے جبکہ متاثرہ پُلوں و شاہراہوں کو روابط کی بحالی کیلئے مرمت کرکے ٹریفک کیلئے کھولا جا چکا ہے ۔
اجلاس میں گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر سمیت چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز نے اپنے اپنے صوبوں کے حوالے سے جائزہ پیش کیا۔وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت کی جانب سے ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی ۔علاوہ ازیں وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطین کے لیے پاکستانی عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے یقین دلایا ہے پاکستان فلسطین کے برادر عوام کے لیے اپنی مکمل حمایت اور غزہ کے اسرائیلی قابض افواج کے ہاتھوں انسانی ساختہ قحط کے شکار عوام کے لیے امداد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے فلسطینی صدر کے مشیر مذہبی امور و شرعی عدالت کے چیف جسٹس محمود صدیقی الھباش سے گفتگو کرتے ہوئے کیا جنہوں نے جمعہ کو یہاں ان سے ملاقات کی۔ محمود صدیقی الھباش اسلام آباد میں منعقدہ سیرت کانفرنس میں شرکت کیلئے آنے والے فلسطینی وفد کی قیادت کررہے ہیں۔ ملاقات میں مسجد اقصیٰ کے امام احمد حسین اور فلسطین کے سفیر بھی موجود تھے ۔ وزیراعظم نے فلسطین کے صدر ڈاکٹر محمود عباس کیلئے تہنیتی پیغام میں یقین دلایا پاکستان فلسطین کے برادر عوام کے لیے اپنی مکمل حمایت جاری رکھے گا ۔ وزیراعظم نے کہا وہ ہر سفارتی فورم پر فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے پوری قوت سے آواز بلند کرتے رہیں گے ۔
فلسطینی صدر کے مشیر نے مسلسل اور غیر متزلزل حمایت پر فلسطین کی حکومت اور عوام کی جانب سے پاکستانی عوام اور حکومت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان اور فلسطین کے عوام کے درمیان دیرینہ اور تاریخی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں ان کے لیے تقویت کا باعث ہے ۔ انہوں نے پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ملاقات میں صدر محمود عباس کی جانب سے ایک خط بھی وزیراعظم کو دیا گیا۔ عطیات کے عالمی دن پر خصوصی پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا خدمت اور فلاح و بہبود کا جذبہ ہماری سماجی اقدار اور تہذیب کا اثاثہ ہے ۔ سیلاب نے امداد اور عطیات کی اہمیت مزید بڑھا دی ہے ۔انہوں نے کہا پاکستانی تاریخ گواہ ہے عوام نے ہمیشہ رنگ و نسل اور تعصب سے بالاتر ہو کر دوسروں کی مدد کی۔ وزیراعظم نے بتایا پاکستان عالمی سطح پر عطیات دینے والے بڑے ممالک میں شامل ہے جہاں مخیر حضرات مفت علاج، دسترخوان اور ایمبولنس سروس جیسی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔وزیراعظم نے یقین دہانی کرائی وفاقی و صوبائی حکومتیں، عوام اور فوج مل کر ریسکیو اور ریلیف میں مصروف ہیں اور متاثرین کی بحالی میں ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔