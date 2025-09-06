صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوہاٹ:پولیس موبائل پر حملہ،سب انسپکٹر اور کا نسٹیبل شہید،مقابلے میں2دہشتگرد ہلاک

کوہاٹ:پولیس موبائل پر حملہ،سب انسپکٹر اور کا نسٹیبل شہید،مقابلے میں2دہشتگرد ہلاک

کوہاٹ،اسلام آباد (آئی این پی ،مانیٹرنگ ڈیسک)کوہاٹ میں پولیس موبائل پردہشتگردوں کی فائرنگ، سب انسپکٹر اور سپاہی شہید جبکہ پولیس مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ۔

تفصیلات کے مطابق پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں سرحدی پہاڑی علاقے لاچی اور گرد و نواح میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران دہشتگردوں نے پولیس موبائل پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں سب انسپکٹر طاہر نواز اور سپاہی محمد علی شہید ہوگئے ، علاقہ میں گزشتہ تین دن سے آپریشن جاری ہے ۔علاوہ ازیں کوہاٹ کے علاقے نادر بانڈہ میں پولیس مقابلہ کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ،ہلاک دہشت گرد 2 پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث تھے ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر پختونخوا پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پختونخوا پولیس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے شہدا کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ محسن نقوی نے شہید سب انسپکٹر طاہر نواز اورکانسٹیبل محمد علی کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ 

