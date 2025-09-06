سیلاب متاثرین کیلئے لانگ مارچ بھی کرنا پڑا تو کرینگے ، حافظ نعیم
لاہور(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کے حق کے لیے لانگ مارچ بھی کرنا پڑا تو گریز نہیں کریں گے ۔
بلدیاتی ادارے فعال ہوتے تو اتنی تباہی نہ ہوتی۔ حکمران بھارت کی آبی جارحیت کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھائیں صرف ٹرمپ سے ہی تمام امیدیں وابستہ نہ رکھی جائیں۔منصورہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سیلاب متاثرین کو یقین دلایا کہ جماعت اسلامی ان کے نقصانات کے ازالے کا مقدمہ پوری طاقت سے لڑے گی اوراس کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنے ، پرامن \\احتجاج سمیت تمام آپشنز استعمال کیے جائیں گے ، جن لوگوں کے گھر سیلاب کی نذر ہوئے حکومت انہیں متبادل جگہ پر گھر تعمیر کر کے دے ۔
دریاؤں کے راستے میں ہاؤسنگ سوسائیٹیز کو این او سی حکومتی اداروں نے جاری کیے ، نقصانات کے ازالہ کے بھی یہی ذمہ دار ہیں، متاثرین منصورہ اور جماعت اسلامی لاہور دفتر میں قائم کیے گئے خصوصی ڈیسک سے رابطہ کریں۔انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ چھوٹے کسانوں کو سبسڈی دے اور بیج، کھاد اور ادویات کی قیمتوں میں کمی لائی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں گزشتہ دس برس سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے ، سندھ میں جماعت اسلامی کے مسلسل احتجاج کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے تاہم ہارے ہوئے لوگ مسلط کردئیے گئے ۔ امیر جماعت اسلامی نے واضح کیا کہ جماعت اسلامی حالیہ صورتحال کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرے گی تاہم حکومت سے سوال ضرور کیا جائے گا۔ عوام ظلم پر خاموش نہ رہیں، یہ ظالموں کو مزید طاقت فراہم کرنے کے مترادف ہے ۔