صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈہ پھینکنا قابل مذمت ،ن لیگ سے کوئی تعلق نہیں ،بیرسٹر عقیل

  • پاکستان
انڈہ پھینکنا قابل مذمت ،ن لیگ سے کوئی تعلق نہیں ،بیرسٹر عقیل

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ علیمہ خان پرانڈہ پھینکنے کی مذمت کرتا ہوں، واقعے کا ن لیگ سے کوئی تعلق نہیں ۔

اکثر بُری روایات تحریک انصاف کے دورمیں ہی پروان چڑھیں،دنیا نیوزکے پروگرام‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاہی،جوتے ،انڈے پھینکنے والی تربیت تحریک انصاف کی ہے ۔عقیل ملک کا کہنا تھا کہ انڈہ پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی خیبرپختونخوا سے ہے ۔ایک اور سوال کے جواب میں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف نے کہا کہ 25پی ٹی آئی ایم این ایز نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے نہیں دیئے ، یہ تمام افراد حکومت سے بات چیت کے حامی ہیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ پر بھی خوش نہیں ۔رہنما پی ٹی آئی اسد قیصرنے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ علیمہ خان پر انڈہ پھینکنے کا واقعہ حکومت کی ایما پر ہوا ہے ۔ انڈہ پھینکنے کا واقعہ ایک سازش ہے ، ملوث خواتین کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔یہ افسوسناک ہے ، یہ سیاست کو گندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔رہنما پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ علیمہ خان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی قانونی کارروائی ہونی چاہیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شراب بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی، 2 ملزم گرفتار

ملزم کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کر لیا

ویگن میں غیر معیاری گیس سلنڈر لگانے پر 2 ڈرائیور گرفتار

لاری اڈے کے قریب سے شہری کا لاکھوں کا سامان چوری

خواتین سمیت اہل خانہ کو گھر گھس کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ڈرائیور گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak