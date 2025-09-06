انڈہ پھینکنا قابل مذمت ،ن لیگ سے کوئی تعلق نہیں ،بیرسٹر عقیل
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ علیمہ خان پرانڈہ پھینکنے کی مذمت کرتا ہوں، واقعے کا ن لیگ سے کوئی تعلق نہیں ۔
اکثر بُری روایات تحریک انصاف کے دورمیں ہی پروان چڑھیں،دنیا نیوزکے پروگرام‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاہی،جوتے ،انڈے پھینکنے والی تربیت تحریک انصاف کی ہے ۔عقیل ملک کا کہنا تھا کہ انڈہ پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی خیبرپختونخوا سے ہے ۔ایک اور سوال کے جواب میں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف نے کہا کہ 25پی ٹی آئی ایم این ایز نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے نہیں دیئے ، یہ تمام افراد حکومت سے بات چیت کے حامی ہیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ پر بھی خوش نہیں ۔رہنما پی ٹی آئی اسد قیصرنے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ علیمہ خان پر انڈہ پھینکنے کا واقعہ حکومت کی ایما پر ہوا ہے ۔ انڈہ پھینکنے کا واقعہ ایک سازش ہے ، ملوث خواتین کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔یہ افسوسناک ہے ، یہ سیاست کو گندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔رہنما پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ علیمہ خان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی قانونی کارروائی ہونی چاہیے ۔