6ستمبر قوم کے غیرمتزلزل عزم کی علامت:فیلڈ مارشل
راولپنڈی(مانیٹرنگ ڈیسک)فیلڈ مارشل عاصم منیر،چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف،چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھونے مسلح افواج کی جانب سے بہادر شہدا اور۔۔۔
ان کے اہل خانہ کو 60ویں یومِ دفاع و شہدا پر خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا 6 ستمبر 1965 پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم اور اٹل حوصلے کی علامت ہے ، اس تاریخی دن ہماری بہادر افواج نے قوم کی حمایت کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کی کھلی جارحیت کا مقابلہ کیا، جو اسلحے اور تعداد میں کہیں زیادہ طاقتور تھا، اور اس کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ شجاعت اور قربانی کے یہ کارنامے پیغام چھوڑ گئے کہ ایک متحد قوم کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ہمارے بے خوف ہیروز کی جرأت آج بھی آنے والی نسلوں کو تحریک دیتی ہے اور ان کی وراثت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ آج پوری قوم اپنے شہدا ، غازیوں اور ان کے ثابت قدم اہل خانہ کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے اس عظیم وطن کی سلامتی کیلئے بے مثال قربانیاں دیں۔بیرونی جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کے علاوہ، پاکستان کی مسلح افواج ہمیشہ قدرتی آفات اور سانحات میں بھی پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک بھر میں جاری سیلاب کے متاثرین کو بھرپور مدد فراہم کریں گی اور یومِ دفاع و شہدا انتہائی عاجزی کے ساتھ منایا جائے گا۔آج ہم اپنے اس عہد کو دہراتے ہیں کہ قوم کی جانب سے ہمیں جو مقدس ذمہ داری سونپی گئی ہے ، ہم اسے ہمیشہ پورا کریں گے ۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر دم چوکس ہیں اور ملک کو ہر قسم کے خطرے سے بچانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری محنت سے حاصل شدہ امن کو بگاڑنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ امن، استحکام اور طاقت عطا فرمائے ۔