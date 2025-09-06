علیمہ خان کو اڈیالہ جیل کے باہر انڈہ مارا گیا
راولپنڈی (خبر نگار ،دنیا نیوز)بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان کو اڈیالہ جیل کے باہر 2 لڑکیوں نے انڈا دے مارا۔
علیمہ خان پر میڈیا سے گفتگو کے دوران انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد پولیس نے 2 لڑکیوں کو حراست میں لے لیا، پولیس نے دونوں لڑکیوں کو اڈیالہ چوکی منتقل کردیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں فکر نہیں ہم پر کوئی حملہ کرے ہمیں پتہ ہے یہ ہوگا۔اس کے بعد علیمہ جیل کے باہر موجود صحافیوں کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئیں۔اس موقع پر موجود پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں کی صحافیوں سے تلخ کلامی بھی ہوئی اور علیمہ خان سے تلخ سوالات پوچھنے پر کارکن مشتعل ہوگئے ۔راولپنڈی پولیس نے کہا ہے کہ انڈا پھینکے والی خواتین کا تعلق ان کی ہی جماعت سے ہے ۔انہوں نے کہا کہ کے پی سے آل گورنمنٹ ایمپلائزگرینڈالائنس اور ایپکا کے افراد احتجاج کرنے آئے تھے ، خواتین کے سوالات پرعلیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پرانڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا۔
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ہے جو بانی پی ٹی آئی کی فیملی پر حملہ کر کے حالات بگاڑنا چاہتا ہے ۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بات فزیکل حملے تک پہنچ چکی ہے ۔ بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کو فول پروف سکیورٹی دینی چاہیے ۔ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کی بہن کہہ رہی ہے علیمہ خان نے خود کو انڈامروایا ہے ۔ وزیر داخلہ نے ایکس پر کہا کہ بشریٰ بی بی کی بہن کہہ رہی ہے کہ سب ڈرامہ ہے ۔وزیرِ اعظم کے مشیرِ سیاسی امور رانا ثناء اللّٰہ نے علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کے واقعے کی مذمت کی ہے ۔رانا ثناء اللّٰہ نے کہا ہے کہ یہ احتجاج کا طریقہ نہیں، کسی خاتون کے خلاف یہ اقدام ناقابلِ قبول ہے ۔جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان کی توہین قابل مذمت اور ناقابل برداشت عمل ہے ۔ایکس پر بیان میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے ہاں خواتین کی حرمت اور سماجی رواداری پر پورا معاشرتی نظام قائم ہے ،اس جارحیت سے علیمہ خان ہی متاثر نہیں ہوئی بلکہ پورے سماج کی حرمت پامال ہوئی ہے ۔