پراپرٹی کاتنازع ، سول ہسپتال فیصل آباد میں فائرنگ ،2 بھائیوں سمیت 3 قتل

  • پاکستان
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پراپرٹی کے تنازع پر سابقہ لڑائی جھگڑے کی میڈیکل رپورٹ لینے آئے فریقین سول ہسپتال کے او پی ڈی وارڈ میں الجھ پڑے اور دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں دو بھائیوں سمیت تین افراد جاں بحق جبکہ راہگیر سمیت دو افراد شدید زخمی ہوگئے ۔

 آئی جی پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی او فیصل آباد سے رپورٹ طلب کرلی۔ پولیس کی جانب سے فائرنگ کرنے والے ملز موں کی گرفتاری کے لئے بھی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 215 رب کے دو گروپوں طاہر ایڈووکیٹ اور صابر پرویز گروپوں کے درمیان پراپرٹی کے تنازع پر گزشتہ عرصہ دراز سے لڑائی جھگڑا چلا آ رہا تھا۔ جاں بحق ہونے والوں میں صابر  ولد پرویز، بابر ولد پرویز اور ملازم حسین ولد اکبر شامل ہیں۔ جبکہ زخمی ہونے والوں میں مقتولین دونوں بھائیوں کا چچا جعفر حسین اور راہگیر افتخار شامل ہیں۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پرپولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ ملزم اسلحہ لہراتے اور فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ فائرنگ سے مریضوں اور ان کے لواحقین میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ مقتولین کے ورثاء کی جانب سے مؤقف اختیار کیا گیا کہ ڈی ایس پی سول لائن سمیت دیگر پولیس افسروں کو دشمنی اور مخالفین کی جانب سے حملہ آور ہونے کے خدشات سے متعلق متعدد بار آگاہ کیا گیا اور سکیورٹی کی ڈیمانڈ کی گئی لیکن پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر روایتی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا۔

