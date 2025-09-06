میڈیا پاکستان ، چین کو مزید قریب لا سکتا ہے :چینی ناظم الامور
اسلام آباد، کوئٹہ (سٹاف رپورٹر، سٹی رپورٹر) چین کے سفارتخانےد کے ناظم الامور مسٹر شی یوان چیانگ نے کہا ہے کہ میڈیا کا کردار پاک چین تعلقات اور پاک چین اقتصادی راہداری (سی پیک)کے منصوبوں کے فروغ میں نہایت اہم ہے ۔
وہ اسلام آباد میں سینٹر فار ڈیموکریسی اینڈ کلائمیٹ اسٹڈیز (سی ڈی سی ایس)کے اشتراک سے منعقدہ ورکشاپ "سی پیک رپورٹنگ اور میڈیا ایتھکس" سے خطاب کر رہے تھے ۔ ورکشاپ میں بلوچستان اور خیبرپختونخوا کے صحافیوں اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے شرکت کی۔انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان سدا بہار اسٹریٹجک شراکت دار اور آہنی دوست ہیں، میڈیا دونوں ممالک کو مزید قریب لا سکتا ہے ۔ اس موقع پر چینی سفارتخانے کے کونسلر وانگ شینگ جئے نے کہا کہ میڈیا عوامی سطح پر آگاہی بڑھانے اور ثقافتی تبادلوں کو گہرا کرنے میں پل کا کردار ادا کرتا ہے ۔ورکشاپ کے شرکاء نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بناتے ہیں اور درست بیانیہ اجاگر کرتے ہیں۔ سی ڈی سی ایس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر فرقان راؤ نے زور دیا کہ میڈیا کو حقائق پر مبنی رپورٹنگ کے ذریعے سی پیک منصوبوں کے فوائد عوام تک پہنچانے چاہئیں۔اختتامی تقریب میں پاکستان۔چین انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مصطفیٰ حیدر سید اور نیشنل پریس کلب کے سابق صدر شکیل قرار نے شرکاء میں اسناد تقسیم کیں۔