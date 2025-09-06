صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آن لائن فراڈ،جوئے کی تشہیر یوٹیوبر رجب بٹ کو نوٹس جاری

  • پاکستان
آن لائن فراڈ،جوئے کی تشہیر یوٹیوبر رجب بٹ کو نوٹس جاری

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )آن لائن فنانشل فراڈ اور جوئے کی تشہیر کے الزام میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی لاہور زون نے یوٹیوبر رجب بٹ،اقرا کنول اور انس علی کو نوٹس جاری کردیا۔

تینوں کو مختلف مقدمات کی تفتیش کیلئے بلایا گیا، ذرائع کے مطابق رجب بٹ، اقرا کنول اور انس علی پر سوشل میڈیا پر آن لائن جوئے کی تشہیر، غیر رجسٹرڈ اور غیر قانونی ایپس میں سرمایہ کاری پر قائل کرنے کا الزام ہے ، تینوں یوٹیوبرز کو 9 ستمبر صبح 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ عدم حاضری دفاع سے دستبرداری تصور ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شراب بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی، 2 ملزم گرفتار

ملزم کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کر لیا

ویگن میں غیر معیاری گیس سلنڈر لگانے پر 2 ڈرائیور گرفتار

لاری اڈے کے قریب سے شہری کا لاکھوں کا سامان چوری

خواتین سمیت اہل خانہ کو گھر گھس کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ڈرائیور گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak