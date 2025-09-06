آن لائن فراڈ،جوئے کی تشہیر یوٹیوبر رجب بٹ کو نوٹس جاری
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )آن لائن فنانشل فراڈ اور جوئے کی تشہیر کے الزام میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی لاہور زون نے یوٹیوبر رجب بٹ،اقرا کنول اور انس علی کو نوٹس جاری کردیا۔
تینوں کو مختلف مقدمات کی تفتیش کیلئے بلایا گیا، ذرائع کے مطابق رجب بٹ، اقرا کنول اور انس علی پر سوشل میڈیا پر آن لائن جوئے کی تشہیر، غیر رجسٹرڈ اور غیر قانونی ایپس میں سرمایہ کاری پر قائل کرنے کا الزام ہے ، تینوں یوٹیوبرز کو 9 ستمبر صبح 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ عدم حاضری دفاع سے دستبرداری تصور ہوگی۔