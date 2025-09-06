سیلاب متاثرین کیلئے جلد پیکیج کا اعلان کرونگی :مریم نواز
لاہور،جلالپورجٹاں (اپنے سٹاف رپورٹرسے ،نامہ نگار،مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جلالپور جٹاں کے نواحی علاقے شہباز پور میں قائم فلڈ ریلیف ٹینٹ سٹی پہنچ گئیں،
تمام سیلاب زدہ علاقے کا فضائی جائزہ لیا جبکہ وزیر اعلیٰ نے اپنی زیرصدارت ایک اجلاس میں سیلاب متاثرین کو ‘اپنی چھت، اپنا گھر’ پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہاکہ سیلاب متاثرین کیلئے جلد پیکیج کا اعلان کرونگی ، تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جلالپور جٹاں میں فلڈ ریلیف ٹینٹ سٹی میں سیلاب متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی، خواتین اور بچوں کو تحائف پیش کیے ۔ ٹینٹ کے اندر بیٹھ کر ننھی بچی اور اس کی والدہ سے بات چیت کی ، ننھی بچی کو پیار کیا اور تحائف دیئے ، ٹینٹ سٹی میں کھانا، ادویات، صفائی اور دیگر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیراعلٰی ذیابیطس کی بزرگ خاتون مریضہ کو شوگر چیک اپ کیلئے خود فیلڈ ہسپتال لیکر گئیں،مریضہ کو انسولین، گلوکو میٹر اور دیگر ضروری اشیا ئفراہم کرنے کی ہدایت کی ۔وزیراعلیٰ نے سیلاب سے گھرمسمار ہونے پر آبدیدہ نوجوان کو تسلی دی اور گھر بنانے میں پوری معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ معمر شخص کو بھینس سیلاب میں بہہ جانے پر بھی دلاسہ دیااورنقصان پورا کرنے کا یقین دلایا۔
وزیراعلیٰ نے ٹینٹ سٹی میں متاثرہ خاندانوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ فکر نہیں کرنی میں آپ کے ساتھ ہوں ،سروے شروع ہورہا ہے ، ازالہ کریں گے ۔آبی گزرگاہوں کے علاوہ دیگر مقامات پر گھر بھی بنا کر دینگے ۔ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں،وہاں ٹینٹ لگا کر دیئے جائیں، کھانا اور دیگرضروریات فراہم کی جائیں۔ تھرمل امیجنگ ٹیکنالوجی کے استعمال سے جانیں بچانے پر خوشی ہے ، انہوں نے شہباز پور پل کا بھی دورہ کیا اور\'\'کلینک آن بوٹس\'\' کا معائنہ کیا ۔ ریسکیو اہلکاروں کو انعام دینے کے اعلان کابھی اعادہ کیا اوردریامیں ریسکیو بوٹس کے سکواڈ کو سراہا اور شاباش دی۔وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے سیف سٹی تھرمل امیجنگ ڈرون کا بھی معائنہ کیا۔ دوسری طرف وزیراعلیٰ کی زیرصدارت اجلاس میں دریاؤں اور آبی گزرگاہوں کو ریڈ زون قرار دے کر تجاوزات اورآبادیوں کے خاتمے اور سیلاب متاثرین کو ‘اپنی چھت، اپنا گھر’ پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، انہوں نے متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے ایک جامع اور فوری پیکیج طلب کر لیا اورمتاثرین کے مسائل پر ہمدردانہ غور کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ بحالی پیکیج میں امدادی رقوم کو بڑھایا جائے ۔
انہوں نے سیلاب سے متاثرہ کاشتکاروں کے لیے ایک خصوصی بحالی پروگرام ترتیب دینے کی بھی ہدایت کی اور بحالی پیکیج کے لیے سروے کا عمل جلد مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہاکہ وہ سیلاب متاثرین کی جلد بحالی کے لیے پیکیج کا خود اعلان کریں گی، گھر تباہ ہونے کی وجہ سے فوری طور پر واپس نہ جانے والے خاندانوں کے لیے ہر ضلع میں عارضی مارکی لگائی جائے گی ، وزیراعلیٰ نے کہاکہ سیلاب متاثرین کے گھروں کی بحالی تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گی اور ان کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ لوگوں کے گھر اجڑ گئے ، ہم سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ سیلاب متاثرین کی بہت ساری توقعات مجھ سے وابستہ ہیں، ان توقعات پر پورا اترنا میرا اعزاز اور ذمہ داری ہے ،دریں اثنا وزیراعلیٰ نے کینال روڈ پر بیجنگ انڈر پاسز میں قدرتی انداز سے بنائی گئی گرین بیلٹس کے پائلٹ پراجیکٹ کی باضابطہ منظوری دیدی اوراس ماڈل کو کامیاب قرار دیتے ہوئے ہدایت کی کہ کینال روڈ کے تمام انڈر پاسز میں بیوٹیفکیشن کا عمل تیز کیا جائے ۔