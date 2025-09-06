زرعی ایمرجنسی لگائیں :بلاول کا وزیراعظم سے رابطہ
لاہور،قصور،اسلام آباد (سپیشل رپورٹر، نمائندہ دنیا،سٹاف رپورٹر ،مانیٹرنگ ڈیسک) چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز قصور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور اس دوران متاثرہ کسانوں سے ملاقات کی۔
بعدازاں انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ کرکے انہیں کسانوں کے تحفظات اور مسائل سے آگا ہ کرتے ہوئے کہاکہ سیلاب کی وجہ سے پنجاب میں زراعت کے شعبے کو شدید نقصان پہنچا ،وفاق صوبے میں زرعی ایمرجنسی نافذ کر کے عوام اور کسانوں کو ریلیف دے ، کسانوں کے بل بجلی معاف، زرعی قرضوں کی ادائیگی کو معاف کیا جائے یا تاخیر سے ادائیگی کی رعایت دی جائے ، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت انہیں نقد رقم دی جائے ۔اس موقع پر شہباز شریف نے چیئرمین پیپلزپارٹی کو یقین دہانی کرائی کہ متاثرہ کسانوں کیلئے وفاقی حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی۔قبل ازیں قصور میں سیلاب گنڈا سنگھ والا بارڈر پر متاثرین میں راشن تقسیم کرنے کے موقع پر گفتگو اور کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سیلاب کے دوران مریم نواز شریف کی کاوشوں کو ماننا پڑے گا، وہ اور ان کی ٹیم بہت زیادہ محنت کر رہی ہے ، حالیہ سیلاب کا کوئی بھی مقامی یا صوبائی حکومت اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی، وفاق کو مزید تعاون کرنا ہوگا، ہم ریلیف اور بحالی کے مرحلوں میں صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم وفاقی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح سندھ میں 20 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں اس طرح پنجاب میں بھی تعمیر نو کی جائے ، خیبرپختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی سیلاب متاثرین کی سپورٹ کی جائے ۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ حالیہ سیلاب اُن دریاؤں سے آئے جو بھارت کی طرف سے پاکستان بہتے ہیں، وہ آخری لمحات پر ہمیں بتاتے ہیں اتنا پانی آر ہا ، ہم اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں ،بھارت پانی کے ساتھ دہشتگردی کر رہا ہے ، یہ ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے ،بھارت کو مجبور کریں گے یا تو سندھ طاس معاہد ہ مانے یاہمارے دریا واپس کرے گی۔ دورہ قصور کے موقع پر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، ندیم افضل چن، چودھری منظور احمد اور حسن مرتضی بھی بلاول کے ہمراہ تھے ۔ علاوہ ازیں بلاول بھٹو زرداری نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی طرف سے سیلاب زدگان کی بحالی کیلئے ریڈ کریسنٹ کو ایک کروڑ روپے عطیہ دیا۔گورنرپنجاب نے کہا کہ ریڈ کریسنٹ کے ذریعے سیلاب زدہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگائے جارہے ہیں،راشن،دوائیاں، کھانے پینے کی اشیا مہیا کی جارہی ہیں۔