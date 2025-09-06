سیلاب،بھارت نے مکمل تفصیلات فراہم نہیں کیں:دفتر خارجہ
اسلام آباد (وقائع نگار)ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہےکہ بھارت نے پاکستان کو سفارتی سطح پر سیلاب کے حوالے سے مکمل تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا بھارت نے ایک دفعہ سفارتی ذرائع سے فلڈ کے بارے میں آگاہ کیا لیکن دونوں ممالک کے درمیان یہ طریقہ کار نہیں ہے ، بھارت نے پاکستان کو سفارتی سطح پر سیلاب کے حوالے سے کچھ تفصیلات فراہم کی ہیں تاہم انھوں نے دفتر خارجہ کو مکمل تفصیلات فراہم نہیں کیں۔بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے ، پاکستان نے عالمی سطح پر اور دوست ممالک سے ثبوت شیئر کیے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے میں بھارتی کردار باقاعدہ دستاویزی ہے ۔ افغانستان کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنا بند کرنا چاہے ، جرمنی کو پاکستان میں موجود افغان شہریوں کے جرمنی جانے کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ وزیراعظم نے پاکستان کی خودمختاری اور سماجی و معاشی ترقی کی لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا ہے ۔