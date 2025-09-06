صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مزید 2گواہوں کے بیانات قلمبند

  • پاکستان
توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مزید 2گواہوں کے بیانات قلمبند

راولپنڈی (خبر نگار)توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت 8 ستمبر تک ملتوی کردی گئی، بانی پی ٹی آئی عمران خان اوران کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔

 مزید 2 گواہان کے بیانات قلمبند کر لئے گئے ۔ اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران پرنسپل اپریزر کسٹمز ثناسعید اور  اے ڈی سی جی ہیڈ کوارٹر عبداللہ خان کے بیانات قلمبند کیے گئے ۔ کیس میں اب تک 13 گواہان کی شہادت مکمل ہوچکی ہے جن میں سے 11 پر جرح بھی ہوچکی ہے ۔سماعت کے دوران علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ بھی موجود رہیں ۔

