آج یوم دفاع، متحد ہوکر خطرات کا مقابلہ کرنا ہوگا،صدر،وزیر اعظم
اسلام آباد،لاہور (سٹاف رپورٹر،نامہ نگار) ملک بھر میں یوم دفاع و شہداآج ہفتہ کو قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔قوم اپنے ان عظیم شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کرے گی جنہوں نے 1965 کی جنگ میں وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔
دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں اکتیس اور صوبائی دارالحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی سے ہوگا۔نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک کی ترقی و خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیرقبضہ جموں و کشمیر کی آزادی کیلئے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں تقریبات، دعائیہ اجتماعات اور یادگاری پروگرام منعقد کیے جا ئیں گے ۔صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے یوم دفاع و شہدا ہماری تاریخ کا ایک حوصلہ افزا باب ہے ،متحد ہوکر جدیدخطرات کا مقابلہ کرنا ہوگا،60 سال قبل ہماری بہادر مسلح افوا ج نے دشمن کے جارحانہ عزائم کو ناکام بنا کرثابت کیا کہ وہ ملکی خودمختاری اور سالمیت کے تحفظ کو یقینی بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا 1965 کی قربانیوں کا جذبہ ایک لازوال روشنی بن چکا ہے جو ہماری آئندہ نسلوں کو ہر آزمائش اور چیلنج کے دوران رہنمائی فراہم کرتا ہے ،مئی 2025 میں بھارت کے خلاف آپریشن "بنیان مرصوص"کے دوران ہمارے بہادر سپوتوں نے ایک بار پھر بے مثال جرات اور جانفشانی کا مظاہرہ کیا۔انہوں نے کہا بطور سپریم کمانڈر میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مسلسل اپ گریڈ کرنے اور جدید بنانے کے عزم کا اعادہ کرتا ہوں۔
صدر مملکت نے کہا جموں و کشمیر کا دیرینہ تنازع خطے میں عدم استحکام کی جڑ ہے ، اس کا منصفانہ حل، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہو، خطے میں امن کا واحد راستہ ہے ۔انہوں نے کہا عہد کریں ہم ثابت قدم، باہمت اور متحد رہیں گے تاکہ شہدا کی قربانیوں کو توقیر ملے ، ہمارا دفاع ناقابل تسخیر رہے ۔وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہامعرکہ حق میں ایک بار پھر ہماری مسلح افواج اورعوام نے جارحیت کے خلاف آہنی دیوار بن کردشمن کے تکبرکو کچلتے ہوئے نئی تاریخ رقم کی۔وزیراعظم نے کہاہم اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط اور جدید بنانے کے ساتھ ساتھ ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی اور اپنی سرحدوں میں سرگرم غیر ملکی پراکسیوں کے دہرے خطرے کا مقابلہ کرتے رہیں گے ۔وزیراعظم نے کہا ہم ہندوستان کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں کی وحشیانہ ریاستی دہشت گردی کو برداشت کیا ،ہم فلسطین میں جاری مظالم کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں اور عالمی برادری پر زور دیتے ہیں کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے ۔