سیلاب :صوبے ثابت کریں کہ وہ ذمہ داری سے غافل نہیں
(تجزیہ: سلمان غنی) پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورہ پر ہیں، قصور میں اپنے دورہ کے دوران انہوں نے جہاں سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا وہاں انہوں نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے صوبوں کیلئے وفاق کی جانب سے مزید مدد و معاونت کا مطالبہ کیا۔
بلاول نے اپنے دورہ کے دوران سیلاب زدہ علاقوں میں پنجاب حکومت خصوصاً وزیراعلیٰ مریم نواز کی کاوشوں کو سراہا اور کہا یہ ماننا پڑے گا کہ وزیراعلیٰ پنجاب نے مشکل صورتحال میں بہترین کردار ادا کیا اور وہ محنت کر رہی ہیں ۔لہٰذا اس امر کا جائزہ ضروری ہے کہ کیا سیلابی صورتحال میں حکومتیں موثر کردار ادا کر پائیں گی۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ پاکستان کی تین بڑی جماعتیں جو تینوں متاثرہ صوبوں خصوصاً پختونخوا ،پنجاب اور سندھ میں برسراقتدار ہیں تو انہیں چاہئے کہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ عوام سے یکجہتی کے اظہار کیلئے اپنی حکومتوں کے وسائل کو ان کے لئے مختص کریں اور مسائل زدہ عوام کی خدمت کر کے یہ ثابت کریں کہ سیاسی جماعتیں اپنی اس ذمہ داری سے غافل نہیں ہیں اور ان سے اپنے عوام کے لئے جو ممکن ہوا کریں گی ۔اس عمل کے ذریعہ نہ صرف یہ کہ ملک میں سیاست مضبوط ہو گی بلکہ عوام کا اپنی سیاسی جماعتوں پر اعتماد بھی بحال ہوگا اور سیاسی جماعتوں ،حکومتوں اور عوام کے درمیان عدم وابستگی کا سلسلہ ختم ہوگا ۔
سیاسی امور پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب بھی زلزلے ،سیلاب یا قدرتی آفات آئی ہیں تو حکومتوں کے ساتھ سیاسی جماعتیں ،سماجی انجمنیں اور عوام کے مختلف گروپس اپنے طور پر بھی مشکلات میں گھرے عوام کی مدد کرتے رہے ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ عوام سیاسی جماعتوں کے ساتھ خود کو منسلک کرتے نظر آتے تھے لیکن ایک عرصہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سیاسی محاذ پر محاذ آرائی کے عمل نے خود سیاسی جماعتوں کو عوام کی خدمت کے عمل سے غافل کر رکھا ہے ۔ سیلاب پر قابو پانے کے بعد اس کے اثرات اور بحالی کے اقدامات کیلئے بے بہا وسائل اور وقت درکار ہوگا اور سیلابی صورتحال اور اس کے نتیجہ میں تباہی و بربادی سے اکیلے حکومت نبرد آزما ہوتی نظر نہیں آتی۔ متاثرہ علاقوں میں کام کرنے والے حکومتی اہلکار اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ان علاقوں میں معمولات زندگی کی بحالی میں مہینے نہیں سال لگیں گے اور حکومتوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے جو وہ لوگوں کے اعتماد پر پورا اتر سکیں ۔جہاں تک بلاول بھٹوکی جانب سے صوبوں میں پیدا شدہ صورتحال پر وفاق کی مدد و معاونت کا سوال ہے۔
تو وفاق تو پہلے ہی اس حوالہ سے تحفظات ظاہر کرتا نظر آتا ہے کہ دفاع اور قرضوں اور ان پر سود کی ادائیگی کے بعد وفاق کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے ،لہٰذا وفاق اس حوالہ سے صوبوں کی کیا معاونت کرے گا ،عالمی برادری ہماری مدد کو آئے ۔کیا حکومت اس موقع پر دنیا کو قائل کر سکے گی کہ ہمیں پائیدار انفراسٹرکچر اور متاثرہ علاقوں میں معاملات زندگی کی بحالی اور متاثرہ عوام کی ریلیف مقصود ہے ،بہتر انداز میں اپنا کیس دنیا کے سامنے رکھنے کیلئے خود بلاول بھٹواور دیگر حکومتی ذمہ داران کو بروئے کار لانا چاہئے ۔عالمی ادارے تو پاکستان کی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن عالمی قوتیں اس حوالہ سے سرگرم نظر نہیں آ رہیں ۔دوست ممالک خصوصاً چین، سعودی عرب ،ترکیہ ،ابوظہبی ،قطرو دیگر ممالک کو بھی اس حوالہ سے اپنا کردار ادا کرنے کیلئے حکومت کو تگ ودو کرنا ہوگی۔