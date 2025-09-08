صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب : پٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بلا رکاوٹ جاری رکھنے کیلئے نگرانی کی جائے : شہباز شریف

اسلام آباد (نامہ نگار، مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے پٹرولیم علی پرویز ملک نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں ملک میں توانائی کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی، وزیراعظم کو توانائی کے شعبے میں جاری منصوبوں اور اصلاحات پر بریفنگ دی گئی۔

وزیراعظم کی ملک کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر پٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بلا رکاوٹ جاری رکھنے کے لئے خصوصی نگرانی کرنے کی ہدایت۔ ملاقات میں پارٹی امور اور آئندہ کی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی۔ادھر وزیراعظم شہبازشریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن مزید تیزاور مو ثر بنانے کاحکم دیدیا۔ نقل مکانی کرنے والوں کی بروقت اور بھرپور امداد یقینی بنانے کی ہدایت کردی ۔وزیراعظم شہبازشریف نے کہاہے پاکستان مسلسل ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں ہے حالانکہ پاکستان کا ماحول دشمن گیسوں کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے ۔ وزیراعظم نے کہا ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کیلئے صوبوں کے ساتھ مل کر مو ثر حکمت عملی اور خطرے سے دوچار علاقوں میں جامع منصوبہ بندی تشکیل دے رہے ہیں۔ پیشگی اطلاعات، مضبوط و پائیدار انفرااسٹرکچر کا نظام مزید مربوط بنانے کیلئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔شہبازشریف نے جلال پورپیروالا میں کشتی الٹنے سے انسانی جانوں کے ضیاع پر بھی اظہارافسوس کیا۔

